https://crimea.ria.ru/20231117/bayden-nakhoditsya-na-poroge-provalnogo-prezidentskogo-sroka--ekspert-1132853826.html

Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт

Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт

Говорить с позиции силы с Россией и Китаем уже невозможно – это нонсенс, и подобные заявления американского лидера Джо Байдена свидетельствуют о том, что его... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T13:21

2023-11-17T13:21

2023-11-17T13:14

радио "спутник в крыму"

сша

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политика

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александр гусев

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Говорить с позиции силы с Россией и Китаем уже невозможно – это нонсенс, и подобные заявления американского лидера Джо Байдена свидетельствуют о том, что его администрация на пороге провального президентского срока. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Переговоры президентов США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина прошли в рамках саммита АТЭС. Это был первый контакт лидеров двух стран со времен охлаждения отношений в 2022-м. В преддверии встречи высокопоставленные американские чиновники заявляли, что президент США Джозеф Байден намерен провести с Си Цзиньпинем "жесткий разговор", в котором попытается убедить китайского лидера отказаться от поддержки России в украинском конфликте.Еще одним доказательством того, что президент США далек от реальности стало и то, что по итогам его встречи с председателем КНР Байден назвал его "диктатором"."Это вообще нонсенс. Да она (встреча – ред.) была в значительной степени, может быть, прохладной. Но она прошла в нормальном режиме. И заявить, что его оппонент является диктатором – этот парень возглавляет коммунистическую страну – это вообще удивительно. Так на высшем уровне отношения не строятся", – сказал Гусев.По его мнению, такие заявления американского лидера могут свидетельствовать о том, что его команда не удовлетворена итогами встречи.В то же время Гусев уверен, что на отношения между Россией и США смена американского лидера никак не повлияет."Что Трамп, что Байден, что Сандерс или Рамасвами, есть еще несколько человек, претендующих со стороны республиканцев и демократов (на президентский пост – ред.), – ничего не изменится. Ни республиканская партия, ни демократическая не настроены на конструктивизм. Современное состояние американо-российских отношений – они находятся, как сказал господин Лавров, на точке замерзания. Если совсем уже не замерзли", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Англия смогут договориться - британский экспертЭксперт раскрыл истинный смысл переговоров Китая и СШАБайден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая

https://crimea.ria.ru/20231117/bayden-odobril-finansirovanie-pravitelstva-ssha-bez-pomoschi-ukraine-1132848576.html

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китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, китай, россия, политика, в мире, мнения, александр гусев, джозеф байден, президент сша (joseph biden)