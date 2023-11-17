https://crimea.ria.ru/20231117/bayden-nakhoditsya-na-poroge-provalnogo-prezidentskogo-sroka--ekspert-1132853826.html
Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт
Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт
Говорить с позиции силы с Россией и Китаем уже невозможно – это нонсенс, и подобные заявления американского лидера Джо Байдена свидетельствуют о том, что его... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T13:21
2023-11-17T13:21
2023-11-17T13:14
радио "спутник в крыму"
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александр гусев
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Говорить с позиции силы с Россией и Китаем уже невозможно – это нонсенс, и подобные заявления американского лидера Джо Байдена свидетельствуют о том, что его администрация на пороге провального президентского срока. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Переговоры президентов США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина прошли в рамках саммита АТЭС. Это был первый контакт лидеров двух стран со времен охлаждения отношений в 2022-м. В преддверии встречи высокопоставленные американские чиновники заявляли, что президент США Джозеф Байден намерен провести с Си Цзиньпинем "жесткий разговор", в котором попытается убедить китайского лидера отказаться от поддержки России в украинском конфликте.Еще одним доказательством того, что президент США далек от реальности стало и то, что по итогам его встречи с председателем КНР Байден назвал его "диктатором"."Это вообще нонсенс. Да она (встреча – ред.) была в значительной степени, может быть, прохладной. Но она прошла в нормальном режиме. И заявить, что его оппонент является диктатором – этот парень возглавляет коммунистическую страну – это вообще удивительно. Так на высшем уровне отношения не строятся", – сказал Гусев.По его мнению, такие заявления американского лидера могут свидетельствовать о том, что его команда не удовлетворена итогами встречи.В то же время Гусев уверен, что на отношения между Россией и США смена американского лидера никак не повлияет."Что Трамп, что Байден, что Сандерс или Рамасвами, есть еще несколько человек, претендующих со стороны республиканцев и демократов (на президентский пост – ред.), – ничего не изменится. Ни республиканская партия, ни демократическая не настроены на конструктивизм. Современное состояние американо-российских отношений – они находятся, как сказал господин Лавров, на точке замерзания. Если совсем уже не замерзли", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Англия смогут договориться - британский экспертЭксперт раскрыл истинный смысл переговоров Китая и СШАБайден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая
https://crimea.ria.ru/20231117/bayden-odobril-finansirovanie-pravitelstva-ssha-bez-pomoschi-ukraine-1132848576.html
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сша, китай, россия, политика, в мире, мнения, александр гусев, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт
Говорить с позиции силы с Россией и Китаем уже невозможно – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым.
Говорить с позиции силы с Россией и Китаем уже невозможно – это нонсенс, и подобные заявления американского лидера Джо Байдена свидетельствуют о том, что его администрация на пороге провального президентского срока. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Переговоры
президентов США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина прошли в рамках саммита АТЭС. Это был первый контакт лидеров двух стран со времен охлаждения отношений в 2022-м. В преддверии встречи высокопоставленные американские чиновники заявляли, что президент США Джозеф Байден намерен провести с Си Цзиньпинем "жесткий разговор", в котором попытается убедить китайского лидера отказаться от поддержки России в украинском конфликте.
"Жесткий разговор с кем, с Си Цзиньпинем? Или с Владимиром Путиным? Говорить с позиции силы с Россией и Китаем уже невозможно. Поэтому то, что он хочет жестко разговаривать, это не только нонсенс с точки зрения дипломатического языка, это просто бред старого человека", – считает Гусев.
Еще одним доказательством того, что президент США далек от реальности стало и то, что по итогам его встречи с председателем КНР Байден назвал его "диктатором".
"Это вообще нонсенс. Да она (встреча – ред.) была в значительной степени, может быть, прохладной. Но она прошла в нормальном режиме. И заявить, что его оппонент является диктатором – этот парень возглавляет коммунистическую страну – это вообще удивительно. Так на высшем уровне отношения не строятся", – сказал Гусев.
По его мнению, такие заявления американского лидера могут свидетельствовать о том, что его команда не удовлетворена итогами встречи.
"Поэтому все, что сейчас планирует делать господин Байден и его команда… будет свидетельствовать о том, что они на пороге провального президентского срока. И, конечно, господину Байдену, несмотря на достаточно серьезный административной ресурс, вряд ли удастся сохранить свое место в 2024 году", – считает политолог.
В то же время Гусев уверен, что на отношения между Россией и США смена американского лидера никак не повлияет.
"Что Трамп, что Байден, что Сандерс или Рамасвами, есть еще несколько человек, претендующих со стороны республиканцев и демократов (на президентский пост – ред.), – ничего не изменится. Ни республиканская партия, ни демократическая не настроены на конструктивизм. Современное состояние американо-российских отношений – они находятся, как сказал господин Лавров, на точке замерзания. Если совсем уже не замерзли", – заключил эксперт.
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