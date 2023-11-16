https://crimea.ria.ru/20231116/rossiya-i-angliya-smogut-dogovoritsya---britanskiy-ekspert--1132807008.html

Россия и Англия смогут договориться - британский эксперт

Россия и Англия смогут договориться - британский эксперт - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Россия и Англия смогут договориться - британский эксперт

Отношения России и Великобритании сейчас плохие, но непременно снова наладятся, как это было на протяжении веков, и помочь этому сможет коммуникация между... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T08:22

2023-11-16T08:22

2023-11-16T08:22

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Отношения России и Великобритании сейчас плохие, но непременно снова наладятся, как это было на протяжении веков, и помочь этому сможет коммуникация между нашими народами – на уровне дипломатов и простых людей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал британский специалист в области международных отношений и истории морских держав, профессор Джон Берриман.О Крыме и СевастополеОн прибыл в Севастополь по приглашению ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, чтобы прочитать студентам курс лекций на тему "Эволюция международной системы". Это первая его поездка на полуостров после начала СВО.Россию профессор изучает не один десяток лет."Я уже в течение 30 лет знаю Россию, ездил сюда сначала в Советский Союз, потом в Российскую Федерацию. Я люблю Россию как аналитик и просто как человек, люблю россиян, у меня жена из России. Среди моих публикаций одна из главных тем – Россия как морская держава. Естественно, я писал много о Крыме в историческом плане и был в Крыму по меньшей мере пять раз, включая поездки в Севастополь, Ялту, Гурзуф. Севастопольский государственный университет находится в городе, который я люблю, которым интересуюсь и который знаю", – поделился профессор.Об отношениях России и БританииПо мнению Берримана, когда отношения между правительствами стран портятся – а у России и Великобритании они сейчас плохие, – большое значение имеет коммуникация между народами как на дипломатическом уровне, так и на уровне простых людей."Такие отношения могут и должны добавляться к диалогу стран. Будет полезным вкладом, если я встречусь здесь со многими людьми, интересующимися теми вопросами, которыми я занимаюсь, и смогу высказать им свою точку зрения, а они мне свою. Такое общение необходимо. Ученые, конечно, не изменят мир, но чем-то ему непременно помогут", – считает Берриман.По словам профессора, этой цели подчинена работа таких организаций, как Королевский институт международных отношений и Международный институт стратегических исследований – профессор Берриман является членом обоих. И хотя в украинском конфликте РФ и Британия сегодня по разные стороны, время примирения придет, уверен он."Случилось так, что я являюсь гражданином той страны, правительство которой решило таким образом включить себя в этот конфликт. Можно соглашаться или не соглашаться с ним. В самом британском обществе есть разные мнения на этот счет, что нормально. Существует давняя дипломатическая традиция: когда вы находитесь в другой стране, то не критикуете свое правительство, и я буду ей следовать", - сказал он. Берриман напомнил, что отношения между Великобританией и Россией были то лучше, то хуже на протяжении многих веков. Он добавил: "Россия никуда не исчезнет, она останется на своем месте", и строить отношения странам так или иначе придется.Аналогичное мнение ранее высказал председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. По его словам, забор, которым Запад пытается огородить Россию и другие государства, выступающие за многополярный мировой порядок, помогут разрушить новые формы сотрудничества между организациями и простыми людьми. Читайте также на РИА Новости Крым:США направляет в Британию носители ядерного оружия: что ответили в МИД РФ Норвежский политик: Запад должен признать Крым в случае переговоров с РФВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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