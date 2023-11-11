https://crimea.ria.ru/20231111/spiker-parlamenta-sevastopolya-nazval-sposob-razrushit-zabor-zapada-1132720464.html

Спикер парламента Севастополя назвал способ разрушить "забор" Запада

Спикер парламента Севастополя назвал способ разрушить "забор" Запада - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Спикер парламента Севастополя назвал способ разрушить "забор" Запада

Забор, которым Запад пытается огородить Россию и другие государства, выступающие за многополярный мировой порядок, будет разрушен благодаря новым формам... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T10:45

2023-11-11T10:45

2023-11-11T10:45

севастополь

брикс

россия

в мире

политика

владимир немцев

новости

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110038/61/1100386195_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_73db15030d01daebd7c0f6505bbab87b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Забор, которым Запад пытается огородить Россию и другие государства, выступающие за многополярный мировой порядок, будет разрушен благодаря новым формам сотрудничества между организациями и простыми людьми. Об этом в ходе выступления на Международном муниципальном форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге заявил председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. Его слова приводит пресс-служба парламента.По словам Немцева, деятельность БРИКС –"это отход от того времени, когда все контакты были замкнуты на страны центра", за счет чего, во многом искусственно его усиливали. В нынешних условиях быстро меняющейся картины мира создаются возможности для поиска новых форм сотрудничества и диалога между державами, выступающими за многополярный и более справедливый порядок, подчеркнул он."Важно создавать ткань человеческих отношений напрямую, минуя центр. Это отношения между вузами, бизнесменами, простыми людьми. Именно это позволит преодолеть дух разобщенности, которые пока наблюдается в незападном мире", – заявил Немцев.Чем больше будет таких связей между странами многополярного мира, тем более гармоничным он будет, добавил он.Он обратил внимание на то, что форум, в котором сейчас принимают участие представители органов власти, политики и профильные эксперты из разных государств, "наглядно демонстрирует, что многие страны мира, несмотря на сложную геополитическую обстановку, готовы к сотрудничеству с Россией".Это позволит найти общие пути взаимодействия по устранению вызовов и угроз, стоящих как перед нашей страной, так и перед действующими и потенциальными участниками БРИКС, заявил Немцев.По его словам, Севастополь – это "регион России, где отсутствует граница между внешней и внутренней политикой", а география расположения позволяет назвать его не только плацдармом и форпостом российской государственности, но и экономическими воротами в Средиземноморье."Севастополь открыт к любым видам взаимовыгодного сотрудничества в экономической, культурной, научной, образовательной сферах. Мы имеем огромный инвестиционный потенциал в возрождении потерянных в 90-е годы и создания новых отраслей экономической жизни в крайне важном сейчас регионе для России, там, где формируется в том числе этот новый мировой порядок", – отметил Немцев.Он также высказал уверенность в том, что те решения, которые примут по итогам форума, будут способствовать развитию стран-участниц организации, укреплению их экономики и, как следствие, повышению качества жизни их жителей."Мы в Севастополе ждем вас в качестве гостей и партнеров", – заключил Немцев.По мнению Немцева, Севастополь может стать индустриальным центром Черноморского региона.Ранее сообщалось, что спикер севастопольского парламента представляет город на V Международном муниципальном форуме стран БРИКС+, который проходит в Санкт-Петербурге 9-10 ноября. Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров объяснил взрывной рост интереса стран к членству в БРИКСАфрика "откроет" новые безопасные маршруты в КрымВ Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран – Мурадов

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, брикс, россия, в мире, политика, владимир немцев, новости, мнения