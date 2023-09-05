https://crimea.ria.ru/20230905/v-krymu-planiruyut-otkrytie-pochetnykh-konsulstv-neskolkikh-stran---muradov-1131181112.html
В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов
В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов - РИА Новости Крым, 05.09.2023
В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов
Власти Крыма ведут переговоры с несколькими странами об открытии в регионе почетных консульств по примеру Никарагуа. Об этом сообщил вице-премьер РК – постпред... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T21:17
2023-09-05T21:17
2023-09-05T21:17
крым
георгий мурадов
новости крыма
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129436021_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_4626b2507ae1bb118cf835793218e769.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Власти Крыма ведут переговоры с несколькими странами об открытии в регионе почетных консульств по примеру Никарагуа. Об этом сообщил вице-премьер РК – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Он не уточнил, о каких странах идет речь, однако отметил, что "критически важное значение" для признания российского статуса Крыма будет иметь победа России в специальной военной операции.По мнению вице-премьера республики, после того, как СВО будет успешно завершена, можно будет говорить о вероятном признании российского статуса полуострова со стороны дружественных РФ государств, входящих вместе с ней в различные организации – БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Белоруссии. В частности, напомнил Мурадов, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск в этом вопросе исходит из признания российской Конституции, в которой Крым прописан как субъект РФ.Никарагуа стала первой иностранной державой, открывшей на полуострове свое дипломатическое представительство в ноябре 2020 года.В ответ на это Украина заявила о введении санкций против Никарагуа сроком на пять лет за сотрудничество с Крымом.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129436021_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_da1d2e30c74d5d5fda39953f44b0395a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, георгий мурадов, новости крыма, политика, новости
В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов
Мурадов: ведутся переговоры с несколькими странами об открытии в Крыму почетных консульств
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым.
Власти Крыма ведут переговоры с несколькими странами об открытии в регионе почетных консульств по примеру Никарагуа. Об этом сообщил вице-премьер РК – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым
.
"Насчет будущего развития событий вокруг статуса Крыма, его признания в качестве неотъемлемой частью России, могу сказать одно: движение в этом направлении будет, оно уже сейчас есть. Мы ведем переговоры об открытии пунктов почетных консулов в Крыму несколькими государствами, как это сделали наши никарагуанские друзья", - сказал Мурадов.
Он не уточнил, о каких странах идет речь, однако отметил, что "критически важное значение" для признания российского статуса Крыма будет иметь победа России в специальной военной операции.
По мнению вице-премьера республики, после того, как СВО будет успешно завершена, можно будет говорить о вероятном признании российского статуса полуострова со стороны дружественных РФ государств, входящих вместе с ней в различные организации – БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Белоруссии. В частности, напомнил Мурадов, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск в этом вопросе исходит из признания российской Конституции, в которой Крым прописан как субъект РФ.
"Чем быстрее ближе и обстоятельнее и крупнее будет наша победа, тем быстрее будет решен вопрос со статусом Крыма. Это взаимосвязанные вещи", - подчеркнул постпред республики при президенте.
Никарагуа стала первой иностранной державой, открывшей на полуострове свое дипломатическое представительство
в ноябре 2020 года.
В ответ на это Украина заявила о введении санкций против Никарагуа сроком на пять лет за сотрудничество с Крымом.