https://crimea.ria.ru/20230905/v-krymu-planiruyut-otkrytie-pochetnykh-konsulstv-neskolkikh-stran---muradov-1131181112.html

В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов

В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов - РИА Новости Крым, 05.09.2023

В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов

Власти Крыма ведут переговоры с несколькими странами об открытии в регионе почетных консульств по примеру Никарагуа. Об этом сообщил вице-премьер РК – постпред... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T21:17

2023-09-05T21:17

2023-09-05T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Власти Крыма ведут переговоры с несколькими странами об открытии в регионе почетных консульств по примеру Никарагуа. Об этом сообщил вице-премьер РК – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Он не уточнил, о каких странах идет речь, однако отметил, что "критически важное значение" для признания российского статуса Крыма будет иметь победа России в специальной военной операции.По мнению вице-премьера республики, после того, как СВО будет успешно завершена, можно будет говорить о вероятном признании российского статуса полуострова со стороны дружественных РФ государств, входящих вместе с ней в различные организации – БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Белоруссии. В частности, напомнил Мурадов, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск в этом вопросе исходит из признания российской Конституции, в которой Крым прописан как субъект РФ.Никарагуа стала первой иностранной державой, открывшей на полуострове свое дипломатическое представительство в ноябре 2020 года.В ответ на это Украина заявила о введении санкций против Никарагуа сроком на пять лет за сотрудничество с Крымом.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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