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В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов
В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов - РИА Новости Крым, 05.09.2023
В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов
Власти Крыма ведут переговоры с несколькими странами об открытии в регионе почетных консульств по примеру Никарагуа. Об этом сообщил вице-премьер РК – постпред... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T21:17
2023-09-05T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Власти Крыма ведут переговоры с несколькими странами об открытии в регионе почетных консульств по примеру Никарагуа. Об этом сообщил вице-премьер РК – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Он не уточнил, о каких странах идет речь, однако отметил, что "критически важное значение" для признания российского статуса Крыма будет иметь победа России в специальной военной операции.По мнению вице-премьера республики, после того, как СВО будет успешно завершена, можно будет говорить о вероятном признании российского статуса полуострова со стороны дружественных РФ государств, входящих вместе с ней в различные организации – БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Белоруссии. В частности, напомнил Мурадов, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск в этом вопросе исходит из признания российской Конституции, в которой Крым прописан как субъект РФ.Никарагуа стала первой иностранной державой, открывшей на полуострове свое дипломатическое представительство в ноябре 2020 года.В ответ на это Украина заявила о введении санкций против Никарагуа сроком на пять лет за сотрудничество с Крымом.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крым, георгий мурадов, новости крыма, политика, новости
В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов

Мурадов: ведутся переговоры с несколькими странами об открытии в Крыму почетных консульств

21:17 05.09.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеоргий Мурадов
Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Власти Крыма ведут переговоры с несколькими странами об открытии в регионе почетных консульств по примеру Никарагуа. Об этом сообщил вице-премьер РК – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Насчет будущего развития событий вокруг статуса Крыма, его признания в качестве неотъемлемой частью России, могу сказать одно: движение в этом направлении будет, оно уже сейчас есть. Мы ведем переговоры об открытии пунктов почетных консулов в Крыму несколькими государствами, как это сделали наши никарагуанские друзья", - сказал Мурадов.
Он не уточнил, о каких странах идет речь, однако отметил, что "критически важное значение" для признания российского статуса Крыма будет иметь победа России в специальной военной операции.
По мнению вице-премьера республики, после того, как СВО будет успешно завершена, можно будет говорить о вероятном признании российского статуса полуострова со стороны дружественных РФ государств, входящих вместе с ней в различные организации – БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Белоруссии. В частности, напомнил Мурадов, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск в этом вопросе исходит из признания российской Конституции, в которой Крым прописан как субъект РФ.
"Чем быстрее ближе и обстоятельнее и крупнее будет наша победа, тем быстрее будет решен вопрос со статусом Крыма. Это взаимосвязанные вещи", - подчеркнул постпред республики при президенте.
Никарагуа стала первой иностранной державой, открывшей на полуострове свое дипломатическое представительство в ноябре 2020 года.
В ответ на это Украина заявила о введении санкций против Никарагуа сроком на пять лет за сотрудничество с Крымом.
 
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