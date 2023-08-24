https://crimea.ria.ru/20230824/lavrov-obyasnil-vzryvnoy-rost-interesa-stran-k-chlenstvu-v-briks-1130925383.html

Лавров объяснил взрывной рост интереса стран к членству в БРИКС

Лавров объяснил взрывной рост интереса стран к членству в БРИКС - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Лавров объяснил взрывной рост интереса стран к членству в БРИКС

Взрывной рост интереса разных стран к вступлению в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обусловлен тем, что в этих государствах понимают абсолютную... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T15:08

2023-08-24T15:08

2023-08-24T15:35

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

брикс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Взрывной рост интереса разных стран к вступлению в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обусловлен тем, что в этих государствах понимают абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам Лаврова, все участники саммита осознают, что "цель США – не то, что наказать Россию, используя украинский нацистский режим, а просто устранить любых несогласных и любое инакомыслие на международной арене".Глава МИД РФ также отметил, что при рассмотрении вопроса о принятии в БРИКС новых членов в расчет принимались, прежде всего, вес, авторитет и значение той или иной страны-претендента на членство и ее позиция на международной арене.В этом плане, по словам министра, шесть стран, чьи заявки на членство в организации были одобрены, в полной мере отвечают этим критериям.Ранее на саммите БРИКС официальное приглашение в организацию получили Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Всего на вступление в БРИКС были поданы заявки от 23 стран.

https://crimea.ria.ru/20230823/putin-na-forume-briks-obyasnil-deystviya-rossii-na-ukraine-1130891426.html

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2023

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), брикс, политика, в мире, новости