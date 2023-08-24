https://crimea.ria.ru/20230824/lavrov-obyasnil-vzryvnoy-rost-interesa-stran-k-chlenstvu-v-briks-1130925383.html
Лавров объяснил взрывной рост интереса стран к членству в БРИКС
Лавров объяснил взрывной рост интереса стран к членству в БРИКС - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Лавров объяснил взрывной рост интереса стран к членству в БРИКС
Взрывной рост интереса разных стран к вступлению в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обусловлен тем, что в этих государствах понимают абсолютную... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T15:08
2023-08-24T15:08
2023-08-24T15:35
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Взрывной рост интереса разных стран к вступлению в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обусловлен тем, что в этих государствах понимают абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам Лаврова, все участники саммита осознают, что "цель США – не то, что наказать Россию, используя украинский нацистский режим, а просто устранить любых несогласных и любое инакомыслие на международной арене".Глава МИД РФ также отметил, что при рассмотрении вопроса о принятии в БРИКС новых членов в расчет принимались, прежде всего, вес, авторитет и значение той или иной страны-претендента на членство и ее позиция на международной арене.В этом плане, по словам министра, шесть стран, чьи заявки на членство в организации были одобрены, в полной мере отвечают этим критериям.Ранее на саммите БРИКС официальное приглашение в организацию получили Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Всего на вступление в БРИКС были поданы заявки от 23 стран.
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), брикс, политика, в мире, новости
Лавров объяснил взрывной рост интереса стран к членству в БРИКС
Лавров объяснил рост интереса к БРИКС неприятием курса Запада на сохранение гегемонии
15:08 24.08.2023 (обновлено: 15:35 24.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Взрывной рост интереса разных стран к вступлению в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обусловлен тем, что в этих государствах понимают абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В чем причина такого взрывного роста к БРИКС? Мне кажется, она заключается в понимании странами, которые хотят сблизиться с "пятеркой", глубинных причин происходящих на международной арене процессов, которые отобразили абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой. Они также прекрасно понимают причины того, как Запад пытается добиваться своих целей, используя в данном случае Украину против Российской Федерации", - сказал министр на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
По словам Лаврова, все участники саммита осознают, что "цель США – не то, что наказать Россию, используя украинский нацистский режим, а просто устранить любых несогласных и любое инакомыслие на международной арене".
Глава МИД РФ также отметил, что при рассмотрении вопроса о принятии в БРИКС новых членов в расчет принимались, прежде всего, вес, авторитет и значение той или иной страны-претендента на членство и ее позиция на международной арене.
"Все выступают за то, чтобы мы пополняли наши ряды единомышленниками, которые верят в многополярность, в более демократичные международные отношения, которые настаивают на повышении роли глобального Юга в механизмах глобального управления".
В этом плане, по словам министра, шесть стран, чьи заявки на членство в организации были одобрены, в полной мере отвечают этим критериям.
Ранее на саммите БРИКС официальное приглашение в организацию получили
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Всего на вступление в БРИКС были поданы заявки от 23 стран.