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Норвежский политик: Запад должен признать Крым в случае переговоров с РФ

Норвежский политик: Запад должен признать Крым в случае переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Норвежский политик: Запад должен признать Крым в случае переговоров с РФ

Если США и Евросоюз решатся на переговоры с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, им придется признать Крым и новые субъекты неотъемлемой... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-02T07:57

2023-08-02T07:57

2023-08-01T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Если США и Евросоюз решатся на переговоры с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, им придется признать Крым и новые субъекты неотъемлемой частью России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал норвежский политик, общественный деятель и журналист, руководитель Национального клуба друзей Крыма в Норвегии Хендрик Вебер.По его словам, с самого начала конфликта на Украине Россия пыталась урегулировать его дипломатическим путем, но западные страны отказались от компромиссов, поэтому у РФ не было другой альтернативы, кроме как начать специальную военную операцию."Проблема в том, что у стран Европы нет своей внешней политики, они четко следуют в фарватере США. Нам в первую очередь нужно выбрать свой путь, исходя из собственных интересов, а не слепо следовать указкам из Вашингтона", – отметил общественник.Вебер также констатировал, что благополучие рядовых граждан ряда европейских стран существенно подорвалось из-за санкций, введенных их правительствами в отношении России."Если в Норвегии мы находимся в неплохой, даже благоприятной ситуации благодаря наличию у нас нефти и газа, то в других странах дела обстоят гораздо хуже. Моя сестра учится в Германии, и если раньше она платила за электричество 30 евро, то сейчас она платит 150 евро. Она озадачена тем, откуда ей брать эти деньги. Жизнь, конечно же, изменилась, и это результат политики Евросоюза", - сказал народный дипломат.Читайте также на РИА Новости Крым:Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

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