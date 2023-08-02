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Норвежский политик: Запад должен признать Крым в случае переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Норвежский политик: Запад должен признать Крым в случае переговоров с РФ
Норвежский политик: Запад должен признать Крым в случае переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Норвежский политик: Запад должен признать Крым в случае переговоров с РФ
Если США и Евросоюз решатся на переговоры с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, им придется признать Крым и новые субъекты неотъемлемой... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-02T07:57
2023-08-01T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Если США и Евросоюз решатся на переговоры с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, им придется признать Крым и новые субъекты неотъемлемой частью России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал норвежский политик, общественный деятель и журналист, руководитель Национального клуба друзей Крыма в Норвегии Хендрик Вебер.По его словам, с самого начала конфликта на Украине Россия пыталась урегулировать его дипломатическим путем, но западные страны отказались от компромиссов, поэтому у РФ не было другой альтернативы, кроме как начать специальную военную операцию."Проблема в том, что у стран Европы нет своей внешней политики, они четко следуют в фарватере США. Нам в первую очередь нужно выбрать свой путь, исходя из собственных интересов, а не слепо следовать указкам из Вашингтона", – отметил общественник.Вебер также констатировал, что благополучие рядовых граждан ряда европейских стран существенно подорвалось из-за санкций, введенных их правительствами в отношении России."Если в Норвегии мы находимся в неплохой, даже благоприятной ситуации благодаря наличию у нас нефти и газа, то в других странах дела обстоят гораздо хуже. Моя сестра учится в Германии, и если раньше она платила за электричество 30 евро, то сейчас она платит 150 евро. Она озадачена тем, откуда ей брать эти деньги. Жизнь, конечно же, изменилась, и это результат политики Евросоюза", - сказал народный дипломат.Читайте также на РИА Новости Крым:Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
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народная дипломатия, хендрик вебер, норвегия, крым, политика, новости, мнения, россия, украина, сша, европейский союз
Норвежский политик: Запад должен признать Крым в случае переговоров с РФ

Норвежский политик Вебер: Запад должен признать Крым, если он хочет переговоров с Россией

07:57 02.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Руководитель общественной организации "Народная дипломатия Норвегии" Хендрик Вебер
Руководитель общественной организации Народная дипломатия Норвегии Хендрик Вебер - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Если США и Евросоюз решатся на переговоры с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, им придется признать Крым и новые субъекты неотъемлемой частью России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал норвежский политик, общественный деятель и журналист, руководитель Национального клуба друзей Крыма в Норвегии Хендрик Вебер.
"К сожалению, я никак не могу повлиять на дипломатическое решение этого конфликта, это не в моей компетенции. Очень важно, чтобы лидеры США и стран ЕС наконец-то решились на переговоры, но в этом случае им нужно будет признать, что Крым, как и новые территории – это уже часть России, и это факт", – сказал Вебер.
По его словам, с самого начала конфликта на Украине Россия пыталась урегулировать его дипломатическим путем, но западные страны отказались от компромиссов, поэтому у РФ не было другой альтернативы, кроме как начать специальную военную операцию.
"Проблема в том, что у стран Европы нет своей внешней политики, они четко следуют в фарватере США. Нам в первую очередь нужно выбрать свой путь, исходя из собственных интересов, а не слепо следовать указкам из Вашингтона", – отметил общественник.
Вебер также констатировал, что благополучие рядовых граждан ряда европейских стран существенно подорвалось из-за санкций, введенных их правительствами в отношении России.
"Если в Норвегии мы находимся в неплохой, даже благоприятной ситуации благодаря наличию у нас нефти и газа, то в других странах дела обстоят гораздо хуже. Моя сестра учится в Германии, и если раньше она платила за электричество 30 евро, то сейчас она платит 150 евро. Она озадачена тем, откуда ей брать эти деньги. Жизнь, конечно же, изменилась, и это результат политики Евросоюза", - сказал народный дипломат.
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