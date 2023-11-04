https://crimea.ria.ru/20231104/ssha-napravlyaet-v-britaniyu-nositeli-yadernogo-oruzhiya-chto-otvetili-v-mid-rf-1132569862.html

США направляет в Британию носители ядерного оружия: что ответили в МИД РФ

США направляет в Британию носители ядерного оружия: что ответили в МИД РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2023

США направляет в Британию носители ядерного оружия: что ответили в МИД РФ

Россия предпримет все необходимые военно-технические меры предосторожности в связи с готовящейся переброской в Великобританию американских истребителей F-35,... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T09:39

2023-11-04T09:39

2023-11-04T09:39

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Россия предпримет все необходимые военно-технические меры предосторожности в связи с готовящейся переброской в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, сообщает РИА Новости.По словам дипломата, российская сторона учтет переброску американских истребителей в своем военном планировании и подготовке войск, то есть "во всем том, что составляет деятельность Вооруженных сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать".Ранее британские СМИ сообщили, что 54 американских самолета F-35A, способных нести ядерное оружие, до конца года развернут на британской авиабазе "Лейкенхит". В середине октября Лондон заявил о завершении строительства ангара для обслуживания F-35.F-35 – семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Разработано американской компанией Lockheed Martin в 2000-х годах для замены устаревающих типов самолетов, состоящих на вооружении военно-воздушных сил, военно-морских сил и корпуса морской пехоты США, а также ряда стран - союзников Америки. Истребитель может быть носителем ядерного оружия, в частности, модернизированных ядерных авиабомб B-61 мощностью до 50 килотонн в тротиловом эквиваленте.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИРоссийская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – ШойгуРоссия на учениях отработала ответный массированный ядерный удар

https://crimea.ria.ru/20231102/v-ssha-sbili-mezhkontinentalnuyu-raketu-minuteman-iii-iz-za-anomalii-1132504679.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), великобритания, сша, ядерное оружие, оружие, александр грушко, новости, безопасность