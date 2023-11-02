https://crimea.ria.ru/20231102/putin-podpisal-zakon-ob-otzyve-ratifikatsii-dogovora-o-dvzyai-1132509100.html

Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИ

Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИ - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Текст документа опубликован... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T13:05

2023-11-02T13:05

2023-11-02T13:05

договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)

владимир путин (политик)

закон и право

россия

политика

безопасность

ядерное оружие

испытание ядерного оружия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.В наименовании закона, принятого в 2000-м году, исключили слово "ратификации". Теперь он называется так: "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".25 октября отзыв ДВЗЯИ одобрил Совет Федерации РФ. Руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что это необходимый шаг, поскольку такие испытания собираются проводить в США. По данным эксперта, в ближайшее время они будут проведены на полигонах в Неваде.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в БелоруссииПрименит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаЛавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях

https://crimea.ria.ru/20231020/ssha-proveli-yadernye-ispytaniya-1132211874.html

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договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), владимир путин (политик), закон и право, россия, политика, безопасность, ядерное оружие, испытание ядерного оружия