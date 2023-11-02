Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИ - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231102/putin-podpisal-zakon-ob-otzyve-ratifikatsii-dogovora-o-dvzyai-1132509100.html
Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИ
Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИ - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИ
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Текст документа опубликован... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T13:05
2023-11-02T13:05
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)
владимир путин (политик)
закон и право
россия
политика
безопасность
ядерное оружие
испытание ядерного оружия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132321389_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e91a4bdaebbc318d2ae0c572ed43534.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.В наименовании закона, принятого в 2000-м году, исключили слово "ратификации". Теперь он называется так: "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".25 октября отзыв ДВЗЯИ одобрил Совет Федерации РФ. Руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что это необходимый шаг, поскольку такие испытания собираются проводить в США. По данным эксперта, в ближайшее время они будут проведены на полигонах в Неваде.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в БелоруссииПрименит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаЛавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях
https://crimea.ria.ru/20231020/ssha-proveli-yadernye-ispytaniya-1132211874.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132321389_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd7536451c82ef8605bc917f79f9c46c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), владимир путин (политик), закон и право, россия, политика, безопасность, ядерное оружие, испытание ядерного оружия
Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИ

Закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний подписан Путиным

13:05 02.11.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
"Отменить статью I Федерального закона от 27 мая 2000 года № 72-ФЗ "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - гласит первая статья закона.
В наименовании закона, принятого в 2000-м году, исключили слово "ратификации". Теперь он называется так: "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".
25 октября отзыв ДВЗЯИ одобрил Совет Федерации РФ. Руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что это необходимый шаг, поскольку такие испытания собираются проводить в США. По данным эксперта, в ближайшее время они будут проведены на полигонах в Неваде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии
Применит ли Россия ядерное оружие: ответ Путина
Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 09:54
США провели испытания на ядерном полигоне
 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Владимир Путин (политик)Закон и правоРоссияПолитикаБезопасностьЯдерное оружиеИспытание ядерного оружия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны
13:53В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку Оскол
13:35Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму
13:24РФ не будет сообщать Совету Европы о введении военного положения - указ
13:16Забил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщины
13:05Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИ
12:54"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион
12:42Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия
12:26ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области
12:13В районе острова Алешкинский группировка "Днепр" уничтожила лодку ВСУ
12:05COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышки
11:29Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного
11:09В Симферополе ГАЗ насмерть сбил пешехода
10:43Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар
10:32В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной
10:16В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией
10:08Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ
10:00Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму
09:41Керченская паромная переправа: обстановка на утро вторника
09:31На Кубань надвигаются ливни - МЧС предупреждает об опасности
Лента новостейМолния