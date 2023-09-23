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Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях
Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях
США и НАТО недавно провели учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, что является беспрецедентным фактом со... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T20:15
2023-09-23T20:15
сергей лавров
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ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. США и НАТО недавно провели учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, что является беспрецедентным фактом со времен Холодной войны и свидетельством того, что одержимые западные политики утратили элементарное чувство самосохранения. Об этом, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам Лаврова, США вынашивали планы ядерного удара сперва по СССР, а потом по России, начиная с 1945 года, когда Москва и Вашингтон вместе добивали врага на полях Второй мировой войны.После этого советскому, а затем российскому руководству Запад дал конкретные политические заверения относительно нерасширения военного блока НАТО на восток."Соответствующие записи переговоров есть и в наших, и в западных архивах… Но эти заверения западных лидеров оказались обманом, оин и не собирались их выполнять", – заметил Лавров.Доказательством тому стали дальнейшие события, и в частности, отказ Запада принять в 2021 году предложения России заключить договоры о взаимных гарантиях безопасности в Европе без изменения внеблокового статуса Украины.И теперь действия США и их союзников являются беспрецедентными со времен Холодной войны, заявил он."Беспрецедентной со времени окончания Холодной войны стала серия недавних совместных учений США и их европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации. Продекларирована задача нанести России стратегическое поражение. И эта одержимость окончательно застила глаза безответственным политикам, которые испытывают чувство собственной безнаказанности, одновременно утратив элементарное чувство самосохранения", – сказал Лавров.Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, "американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменно, а затем их попросту не выполняют", сказал он. Однако сегодня они остаются в меньшинстве – "контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие".Ранее ряд громких заявлений в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН сделали президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский поехал в США за новыми инструкциями - мнение политолога Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связь
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, политика, новости, россия, сша, ядерное оружие
Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях

В одержимости нанести по России ядерный удар США утратили чувство самосохранения - Лавров

20:15 23.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. США и НАТО недавно провели учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, что является беспрецедентным фактом со времен Холодной войны и свидетельством того, что одержимые западные политики утратили элементарное чувство самосохранения. Об этом, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, США вынашивали планы ядерного удара сперва по СССР, а потом по России, начиная с 1945 года, когда Москва и Вашингтон вместе добивали врага на полях Второй мировой войны.
"Наши союзники по антигитлеровский коалиции уже готовили планы военной операции под названием "Немыслимые" против Советского Союза. А в 1949-м разработали операцию "Дропшот" по нанесению массированных ядерных ударов по СССР. Эти безумные замыслы так и остались на бумаге. Советский Союз создал свое оружие возмездия, хотя потребовался Карибский кризис 1962 года, с балансированием на грани ядерной войны, чтобы идея ее развязывания и иллюзия победы в ней перестали быть основой военного планирования Соединенных Штатов", – сказал глава российского МИД.
После этого советскому, а затем российскому руководству Запад дал конкретные политические заверения относительно нерасширения военного блока НАТО на восток.
"Соответствующие записи переговоров есть и в наших, и в западных архивах… Но эти заверения западных лидеров оказались обманом, оин и не собирались их выполнять", – заметил Лавров.
Доказательством тому стали дальнейшие события, и в частности, отказ Запада принять в 2021 году предложения России заключить договоры о взаимных гарантиях безопасности в Европе без изменения внеблокового статуса Украины.
"Запад продолжал планомерно осуществлять милитаризацию русофобскую киевского режима, который был приведен к власти в результате кровавого госпереворота, и использовался для подготовки, и развязывания гибридной войны против нашей страны", – отметил глава российского МИД.
И теперь действия США и их союзников являются беспрецедентными со времен Холодной войны, заявил он.
"Беспрецедентной со времени окончания Холодной войны стала серия недавних совместных учений США и их европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации. Продекларирована задача нанести России стратегическое поражение. И эта одержимость окончательно застила глаза безответственным политикам, которые испытывают чувство собственной безнаказанности, одновременно утратив элементарное чувство самосохранения", – сказал Лавров.
Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, "американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменно, а затем их попросту не выполняют", сказал он. Однако сегодня они остаются в меньшинстве – "контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие".
"В речах многих прозвучавших до меня ораторов прозвучала мысль о том, что наша общая планета переживает необратимые перемены: на глазах рождается новый мировой порядок", – сказал Лавров.
Ранее ряд громких заявлений в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН сделали президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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