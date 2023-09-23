https://crimea.ria.ru/20230923/lavrov-ssha-i-nato-otrabatyvali-stsenarii-yadernogo-udara-po-rf-na-ucheniyakh-1131624996.html

Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях

Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях

США и НАТО недавно провели учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, что является беспрецедентным фактом со... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T20:15

2023-09-23T20:15

2023-09-23T20:15

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. США и НАТО недавно провели учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, что является беспрецедентным фактом со времен Холодной войны и свидетельством того, что одержимые западные политики утратили элементарное чувство самосохранения. Об этом, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам Лаврова, США вынашивали планы ядерного удара сперва по СССР, а потом по России, начиная с 1945 года, когда Москва и Вашингтон вместе добивали врага на полях Второй мировой войны.После этого советскому, а затем российскому руководству Запад дал конкретные политические заверения относительно нерасширения военного блока НАТО на восток."Соответствующие записи переговоров есть и в наших, и в западных архивах… Но эти заверения западных лидеров оказались обманом, оин и не собирались их выполнять", – заметил Лавров.Доказательством тому стали дальнейшие события, и в частности, отказ Запада принять в 2021 году предложения России заключить договоры о взаимных гарантиях безопасности в Европе без изменения внеблокового статуса Украины.И теперь действия США и их союзников являются беспрецедентными со времен Холодной войны, заявил он."Беспрецедентной со времени окончания Холодной войны стала серия недавних совместных учений США и их европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации. Продекларирована задача нанести России стратегическое поражение. И эта одержимость окончательно застила глаза безответственным политикам, которые испытывают чувство собственной безнаказанности, одновременно утратив элементарное чувство самосохранения", – сказал Лавров.Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, "американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменно, а затем их попросту не выполняют", сказал он. Однако сегодня они остаются в меньшинстве – "контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие".Ранее ряд громких заявлений в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН сделали президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский поехал в США за новыми инструкциями - мнение политолога Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связь

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, политика, новости, россия, сша, ядерное оружие