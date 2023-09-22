https://crimea.ria.ru/20230922/zelenskiy-poekhal-v-ssha-za-novymi-instruktsiyami---mnenie-politologa-1131589932.html

Зеленский поехал в США за новыми инструкциями - мнение политолога

Зеленский поехал в США за новыми инструкциями - мнение политолога - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Зеленский поехал в США за новыми инструкциями - мнение политолога

В США Зеленский поехал прежде всего за новыми инструкциями, которые нельзя передать иными способами. Кроме того, западные кураторы собираются "пожурить"... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T07:39

2023-09-22T07:39

2023-09-22T07:39

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский (президент украины)

андрей никифоров

политика

мнения

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131565421_57:37:817:464_1920x0_80_0_0_28a7e95aaebd2a158a78eb46c42a17ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В США Зеленский поехал прежде всего за новыми инструкциями, которые нельзя передать иными способами. Кроме того, западные кураторы собираются "пожурить" украинского президента, позволившего себе слишком резкие высказывания на их счет. В этом уверен политолог Андрей Никифоров.При этом публично Украине продемонстрируют свою поддержку, по крайней мере на словах, говорит Никифоров."Посмотрим, во что это выльется материально. Я так понимаю, что сейчас для США пора непростых решений, потому что есть два пути. Либо потихонечку искать выход из украинского кризиса, либо же идти по пути эскалации. Американцы часто именно так пытались выйти из предыдущих конфликтов, где они попадали в такие капканы".В качестве примера Андрей Никифоров приводит войну во Вьетнаме, где американцы перед выводом войск устроили ковровые бомбардировки и массированные атаки химическим оружием.Вопрос запрета украинского агроимпорта в соседние страны будет обсуждаться публично, но на самом деле решать эту проблему Зеленский не намерен, утверждает политолог."То, что Украина может выиграть от экспорта зерна, по сравнению с тем, что она получает в ходе вот этой вот помощи, когда ей помогают самоубиваться, это совершенно несущественно. Вот выклянчить у американцев какие-то новые подачки – в виде вооружений, денег и так далее – это гораздо перспективнее. Мало того, на этой помощи легче сделать так, чтобы что-то прилипло к рукам. Не надо забывать, что они не просто с нами воюют, они на этой войне зарабатывают", - напоминает эксперт.Война для украинской политической элиты – это прежде всего большой бизнес для всех, кто так или иначе причастен к получению и распределению всех этих потоков помощи. "Есть за что благодарить Соединенные Штаты Америки", - иронизирует Андрей Никифоров.Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов также уверен, что массовые атаки БПЛА на Крым и Севастополь напрямую связаны с визитом украинского президента в США. Они должны показать, что Украина еще боеспособна и продолжает свой "контрнаступ".В ночь с 20 на 21 сентября комплексы ПВО в Крыму отразили атаку 19 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Еще по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей. Это одна из самых массированных воздушных атак ВСУ за последнее время.Читайте также на РИА новости Крым:Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности УкраиныПВО отразили ракетную атаку на СевастопольУдар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), андрей никифоров, политика, мнения, украина, новости