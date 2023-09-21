https://crimea.ria.ru/20230921/razrushitelnye-udary-naneseny-po-obektam-voennoy-promyshlennosti-ukrainy-1131576147.html

Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины

Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины

Российские военные нанесли высокоточные удары по объектам военной промышленности Украины, центрам разведки и базам подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T14:33

2023-09-21T14:33

2023-09-21T14:48

министерство обороны рф

новости сво

воздушно-космический силы (вкс)

беспилотник (бпла, дрон)

авиация

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по объектам военной промышленности Украины, центрам разведки и базам подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что цели удара достигнуты.Раннее в четверг сообщалось, что ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных, промышленных и энергетических объектов. Частично обесточены почти 400 украинских населенных пунктов.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первого теракта на Крымском мосту, устроенного украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.

https://crimea.ria.ru/20230921/energoobekty-vyvedeny-iz-stroya-v-zapadnoy-i-tsentralnoy-chastyakh-ukrainy-1131570812.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон), авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу