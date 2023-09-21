https://crimea.ria.ru/20230921/razrushitelnye-udary-naneseny-po-obektam-voennoy-promyshlennosti-ukrainy-1131576147.html
Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины
Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины
Российские военные нанесли высокоточные удары по объектам военной промышленности Украины, центрам разведки и базам подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T14:33
2023-09-21T14:33
2023-09-21T14:48
министерство обороны рф
новости сво
воздушно-космический силы (вкс)
беспилотник (бпла, дрон)
авиация
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122590639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf8956dca9f3a75b5e71192d43bf7c82.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по объектам военной промышленности Украины, центрам разведки и базам подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что цели удара достигнуты.Раннее в четверг сообщалось, что ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных, промышленных и энергетических объектов. Частично обесточены почти 400 украинских населенных пунктов.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первого теракта на Крымском мосту, устроенного украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
https://crimea.ria.ru/20230921/energoobekty-vyvedeny-iz-stroya-v-zapadnoy-i-tsentralnoy-chastyakh-ukrainy-1131570812.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122590639_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8ac2bda181a873fc0b253e0235593be.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон), авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины
Минобороны: высокоточные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины
14:33 21.09.2023 (обновлено: 14:48 21.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по объектам военной промышленности Украины, центрам разведки и базам подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ", – говорится в сообщении.
Уточняется, что цели удара достигнуты.
"Все объекты поражены", – подчеркнули в ведомстве.
Раннее в четверг сообщалось, что ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных, промышленных и энергетических объектов. Частично обесточены почти 400 украинских населенных пунктов.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первого теракта на Крымском мосту, устроенного украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.