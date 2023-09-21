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Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины
Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины
Российские военные нанесли высокоточные удары по объектам военной промышленности Украины, центрам разведки и базам подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T14:33
2023-09-21T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по объектам военной промышленности Украины, центрам разведки и базам подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что цели удара достигнуты.Раннее в четверг сообщалось, что ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных, промышленных и энергетических объектов. Частично обесточены почти 400 украинских населенных пунктов.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первого теракта на Крымском мосту, устроенного украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
https://crimea.ria.ru/20230921/energoobekty-vyvedeny-iz-stroya-v-zapadnoy-i-tsentralnoy-chastyakh-ukrainy-1131570812.html
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министерство обороны рф, новости сво, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон), авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины

Минобороны: высокоточные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины

14:33 21.09.2023 (обновлено: 14:48 21.09.2023)
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель ВКС РФ
Истребитель ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Нина Падалко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по объектам военной промышленности Украины, центрам разведки и базам подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что цели удара достигнуты.
"Все объекты поражены", – подчеркнули в ведомстве.
Раннее в четверг сообщалось, что ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных, промышленных и энергетических объектов. Частично обесточены почти 400 украинских населенных пунктов.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первого теракта на Крымском мосту, устроенного украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
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