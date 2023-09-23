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Прошелся по ЛГБТ: Эрдогана беспокоят радужные цвета на ступеньках в ООН

Прошелся по ЛГБТ: Эрдогана беспокоят радужные цвета на ступеньках в ООН - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Прошелся по ЛГБТ: Эрдогана беспокоят радужные цвета на ступеньках в ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что ему некомфортно находиться здесь в окружении флагов организации, РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T17:33

2023-09-23T17:33

2023-09-23T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что ему некомфортно находиться здесь в окружении флагов организации, которые крайне похожи на флаги ЛГБТ-сообщества, и напомнил, что у тех, кто поддерживает движение нацменьшинств, прав не больше, чем у их противников. Слова турецкого лидера приводит агентство Reuters.Эрдоган обратил внимание на интерьер здания, в котором проходила ассамблея, отметив, что ощущает дискомфорт в окружении "радужных" флагов повсюду.В ООН заверили, что цвета, в которые украшен зал, символизируют 17 целей устойчивого развития, в том числе содействие гендерному равенству или искоренение голода. Однако Эрдоган заявил, что намерен обсудить вопрос этой цветовой гаммы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.Он также напомнил о равных правах всех людей, в том числе тех, кто не поддерживает движение ЛГБТ.В своем выступлении президент Турции заявил, что сегодня институт семьи в мире находится под угрозой, и призвал проявить чуткость к этой проблеме. "Защита семьи и института семьи означает защиту… будущего всего человечества", – заявил турецкий лидер.Ранее Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУ Госдума запретила смену пола в России Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине – эксперт

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