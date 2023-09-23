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Прошелся по ЛГБТ: Эрдогана беспокоят радужные цвета на ступеньках в ООН
Прошелся по ЛГБТ: Эрдогана беспокоят радужные цвета на ступеньках в ООН - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Прошелся по ЛГБТ: Эрдогана беспокоят радужные цвета на ступеньках в ООН
Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что ему некомфортно находиться здесь в окружении флагов организации, РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T17:33
2023-09-23T17:33
2023-09-23T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что ему некомфортно находиться здесь в окружении флагов организации, которые крайне похожи на флаги ЛГБТ-сообщества, и напомнил, что у тех, кто поддерживает движение нацменьшинств, прав не больше, чем у их противников. Слова турецкого лидера приводит агентство Reuters.Эрдоган обратил внимание на интерьер здания, в котором проходила ассамблея, отметив, что ощущает дискомфорт в окружении "радужных" флагов повсюду.В ООН заверили, что цвета, в которые украшен зал, символизируют 17 целей устойчивого развития, в том числе содействие гендерному равенству или искоренение голода. Однако Эрдоган заявил, что намерен обсудить вопрос этой цветовой гаммы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.Он также напомнил о равных правах всех людей, в том числе тех, кто не поддерживает движение ЛГБТ.В своем выступлении президент Турции заявил, что сегодня институт семьи в мире находится под угрозой, и призвал проявить чуткость к этой проблеме. "Защита семьи и института семьи означает защиту… будущего всего человечества", – заявил турецкий лидер.Ранее Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУ Госдума запретила смену пола в России Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине – эксперт
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запрет пропаганды лгбт, турция, реджеп тайип эрдоган, политика, оон, новости, в мире
Прошелся по ЛГБТ: Эрдогана беспокоят радужные цвета на ступеньках в ООН
Эрдоган сравнил флаги ООН с символикой ЛГБТ и напомнил о правах гетеросексуалов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что ему некомфортно находиться здесь в окружении флагов организации, которые крайне похожи на флаги ЛГБТ-сообщества, и напомнил, что у тех, кто поддерживает движение нацменьшинств, прав не больше, чем у их противников. Слова турецкого лидера приводит агентство Reuters.
Эрдоган обратил внимание на интерьер здания, в котором проходила ассамблея, отметив, что ощущает дискомфорт в окружении "радужных" флагов повсюду.
"Одна из проблем, которая беспокоит меня больше всего... заключается в том, что, входя в Генеральную Ассамблею ООН, вы видите цвета ЛГБТ на ступеньках и в других местах", – сказал турецкий лидер.
В ООН заверили, что цвета, в которые украшен зал, символизируют 17 целей устойчивого развития, в том числе содействие гендерному равенству или искоренение голода. Однако Эрдоган заявил, что намерен обсудить вопрос этой цветовой гаммы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Он также напомнил о равных правах всех людей, в том числе тех, кто не поддерживает движение ЛГБТ.
"Сколько ЛГБТ сейчас в мире? Сколько бы прав они ни имели на эти шаги, столько же имеют и те, кто выступает против ЛГБТ", –заявил Эрдоган.
В своем выступлении президент Турции заявил, что сегодня институт семьи в мире находится под угрозой, и призвал проявить чуткость к этой проблеме. "Защита семьи и института семьи означает защиту… будущего всего человечества", – заявил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган призвал Запад
выполнить данные России обещания.
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