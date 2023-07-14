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Госдума запретила смену пола в России
Госдума запретила смену пола в России - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Госдума запретила смену пола в России
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Об этом сообщила пресс-служба нижней... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T10:25
2023-07-14T10:25
2023-07-14T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.Законом допускаются только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие этого закона защитит российских граждан, прежде всего, детей. Он привел статистику США, согласно которой операций по смене пола в этой стране за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Трансгендеров в США, по официальным данным, насчитывается 1,6 млн, среди которых 1,3 млн – взрослые, 340 тысяч – подростки (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет).Читайте также на РИА Новости Крым:Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в РоссииКак в библиотеках Крыма соблюдают закон о запрете пропаганды ЛГБТНа Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУ
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новости, государственная дума рф, закон и право, общество, здравоохранение в россии, вячеслав володин
Госдума запретила смену пола в России
Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола в России
10:25 14.07.2023 (обновлено: 10:47 14.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.
Также запрещается изменять пол в документах государственного образца. После вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт.
Законом допускаются только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.
Если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак будет аннулирован. Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие этого закона защитит российских граждан, прежде всего, детей. Он привел статистику США, согласно которой операций по смене пола в этой стране за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Трансгендеров в США, по официальным данным, насчитывается 1,6 млн, среди которых 1,3 млн – взрослые, 340 тысяч – подростки (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет).
"Чудовищная тенденция! Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", - подчеркнул Володин.
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