https://crimea.ria.ru/20230714/gosduma-zapretila-smenu-pola-v-rossii-1130051691.html

Госдума запретила смену пола в России

Госдума запретила смену пола в России - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Госдума запретила смену пола в России

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Об этом сообщила пресс-служба нижней... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T10:25

2023-07-14T10:25

2023-07-14T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.Законом допускаются только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие этого закона защитит российских граждан, прежде всего, детей. Он привел статистику США, согласно которой операций по смене пола в этой стране за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Трансгендеров в США, по официальным данным, насчитывается 1,6 млн, среди которых 1,3 млн – взрослые, 340 тысяч – подростки (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет).Читайте также на РИА Новости Крым:Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в РоссииКак в библиотеках Крыма соблюдают закон о запрете пропаганды ЛГБТНа Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, закон и право, общество, здравоохранение в россии, вячеслав володин