https://crimea.ria.ru/20221124/kakie-shtrafy-predusmotreny-za-propagandu-lgbt-v-rossii-1125523978.html
Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России
Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России
За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии в России введены штрафы до 10 миллионов рублей
2022-11-24T12:25
2022-11-24T12:25
2022-11-24T12:25
закон и право
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. За распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения в России теперь предусмотрен штраф от 50 тысяч до 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ.В четверг депутаты Государственной Думы единогласно приняли закон, запрещающий распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Авторами поправок стали Председатель ГД Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 депутатов.Законом запрещается пропаганда педофилии, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений. В зависимости от статуса нарушителя за неисполнения запрета будут взыматься штрафы.За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тысяч до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн — для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц. Отдельные штрафы предусмотрены за пропаганду среди несовершеннолетних.Кроме того, сайты, распространяющие пропаганду, будут внесены в специальный реестр запрещенных и впоследствии заблокированы. Фильмы и реклама также не должны содержать запрещенной пропаганды, иначе они не будут допущены к прокату."На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение подобной информации будет запрещено", — добавили в парламенте.Уточняется, что иностранным гражданам и лицам без гражданства за указанные нарушения будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20221124/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1125523661.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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закон и право, государственная дума рф
Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России
За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии в России введены штрафы до 10 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. За распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения в России теперь предусмотрен штраф от 50 тысяч до 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ.
В четверг депутаты Государственной Думы единогласно приняли закон, запрещающий распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Авторами поправок стали Председатель ГД Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 депутатов.
Законом запрещается пропаганда педофилии, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений. В зависимости от статуса нарушителя за неисполнения запрета будут взыматься штрафы.
"Так, за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 800 тысяч — для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц", — сообщили в парламенте.
За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тысяч до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн — для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц. Отдельные штрафы предусмотрены за пропаганду среди несовершеннолетних.
"Также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 400 тысяч — для должностных лиц, от 800 тысяч до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц", — рассказали в Госдуме.
Кроме того, сайты, распространяющие пропаганду, будут внесены в специальный реестр запрещенных и впоследствии заблокированы. Фильмы и реклама также не должны содержать запрещенной пропаганды, иначе они не будут допущены к прокату.
"На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение подобной информации будет запрещено", — добавили в парламенте.
Уточняется, что иностранным гражданам и лицам без гражданства за указанные нарушения будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.