Рейтинг@Mail.ru
Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221124/kakie-shtrafy-predusmotreny-za-propagandu-lgbt-v-rossii-1125523978.html
Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России
Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России
За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии в России введены штрафы до 10 миллионов рублей
2022-11-24T12:25
2022-11-24T12:25
закон и право
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110573/55/1105735577_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_53750e30990f91193889df172118973d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. За распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения в России теперь предусмотрен штраф от 50 тысяч до 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ.В четверг депутаты Государственной Думы единогласно приняли закон, запрещающий распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Авторами поправок стали Председатель ГД Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 депутатов.Законом запрещается пропаганда педофилии, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений. В зависимости от статуса нарушителя за неисполнения запрета будут взыматься штрафы.За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тысяч до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн — для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц. Отдельные штрафы предусмотрены за пропаганду среди несовершеннолетних.Кроме того, сайты, распространяющие пропаганду, будут внесены в специальный реестр запрещенных и впоследствии заблокированы. Фильмы и реклама также не должны содержать запрещенной пропаганды, иначе они не будут допущены к прокату."На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение подобной информации будет запрещено", — добавили в парламенте.Уточняется, что иностранным гражданам и лицам без гражданства за указанные нарушения будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20221124/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1125523661.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110573/55/1105735577_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_35f836cfe67348967c758214b82d8e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, государственная дума рф

Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России

12:25 24.11.2022
 
© © РИА Новости. Владимир ФедоренкоГосударственная Дума РФ
Государственная Дума РФ
© © РИА Новости. Владимир Федоренко
Читать в
За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии в России введены штрафы до 10 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. За распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения в России теперь предусмотрен штраф от 50 тысяч до 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ.
В четверг депутаты Государственной Думы единогласно приняли закон, запрещающий распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Авторами поправок стали Председатель ГД Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 депутатов.
Законом запрещается пропаганда педофилии, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений. В зависимости от статуса нарушителя за неисполнения запрета будут взыматься штрафы.
"Так, за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 800 тысяч — для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц", — сообщили в парламенте.
За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тысяч до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн — для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц. Отдельные штрафы предусмотрены за пропаганду среди несовершеннолетних.
"Также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 400 тысяч — для должностных лиц, от 800 тысяч до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц", — рассказали в Госдуме.
Кроме того, сайты, распространяющие пропаганду, будут внесены в специальный реестр запрещенных и впоследствии заблокированы. Фильмы и реклама также не должны содержать запрещенной пропаганды, иначе они не будут допущены к прокату.
"На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение подобной информации будет запрещено", — добавили в парламенте.
Уточняется, что иностранным гражданам и лицам без гражданства за указанные нарушения будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
12:10
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
 
Закон и правоГосударственная Дума РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление
13:07Сколько будет стоить новый "Москвич" — прогноз эксперта
13:05Лукашенко предсказал полное уничтожение Украины
13:01В Крым идут дожди и сильный ветер – предупреждение МЧС
12:42Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ
12:36Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого
12:25Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России
12:10Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
12:04ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток"
11:50Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Бахчисарая
11:36МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев
11:27СК хочет возбудить дело из-за сожжения венков на мемориале в Севастополе
11:1568 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*"
11:01Крым получит семь передвижных медкомплексов для сельской местности
10:47СК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона
10:42Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
10:33Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко
10:17Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
10:07Школа на ГРЭСе оцеплена из-за подозрительного свертка
10:02Три способа быстрого и легкого увеличения накоплений
Лента новостейМолния