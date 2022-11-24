https://crimea.ria.ru/20221124/kakie-shtrafy-predusmotreny-za-propagandu-lgbt-v-rossii-1125523978.html

Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России

Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии в России введены штрафы до 10 миллионов рублей

2022-11-24T12:25

2022-11-24T12:25

2022-11-24T12:25

закон и право

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. За распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения в России теперь предусмотрен штраф от 50 тысяч до 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ.В четверг депутаты Государственной Думы единогласно приняли закон, запрещающий распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Авторами поправок стали Председатель ГД Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 депутатов.Законом запрещается пропаганда педофилии, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений. В зависимости от статуса нарушителя за неисполнения запрета будут взыматься штрафы.За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тысяч до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн — для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц. Отдельные штрафы предусмотрены за пропаганду среди несовершеннолетних.Кроме того, сайты, распространяющие пропаганду, будут внесены в специальный реестр запрещенных и впоследствии заблокированы. Фильмы и реклама также не должны содержать запрещенной пропаганды, иначе они не будут допущены к прокату."На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение подобной информации будет запрещено", — добавили в парламенте.Уточняется, что иностранным гражданам и лицам без гражданства за указанные нарушения будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20221124/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1125523661.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, государственная дума рф