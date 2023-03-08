https://crimea.ria.ru/20230308/na-ukraine-khotyat-legalizovat-odnopolye-partnerstva-dlya-vsu-1127410603.html
На Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУ
На Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2023
На Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУ
Депутат Верховной рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун направила в парламент законопроект, предусматривающий возможность официальной регистрации... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T11:29
2023-03-08T11:29
2023-03-08T11:29
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верховная рада украины
в мире
всу (вооруженные силы украины)
общество
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун направила в парламент законопроект, предусматривающий возможность официальной регистрации однополого "партнерства" между военнослужащими ВСУ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, где опубликовала текст документа.В документе уточняется, что такое "партнерство" не является браком и не препятствует заключению брака между "зарегистрированными партнерами". Также в нем прописаны взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты и прав в случае смерти или исчезновения партнера/партнерши.Совсун сообщила, что законопроект на данный момент находится на стадии регистрации в Верховной раде.По словам депутата, принятие документа позволит "защитить права военных"."Тысячи военнослужащих не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры или партнерши одного с ними пола. Мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных", – пояснила Совсун.В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов. Глава государства сделал это после того, как соответствующая петиция о легализации однополых браков набрала более 25 тысяч подписей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объяснили инициативу ввести в РФ штрафы за пропаганду ЛГБТПапа римский выступил за однополые бракиГей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"
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украина, верховная рада украины, в мире, всу (вооруженные силы украины), общество, владимир зеленский (президент украины)
На Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУ
В Верховную Раду Украины внесет законопроект о регистрации однополых "партнерств" для ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун направила в парламент законопроект, предусматривающий возможность официальной регистрации однополого "партнерства" между военнослужащими ВСУ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, где опубликовала текст документа.
"Регистрированным партнерством является зарегистрированный в порядке, определенном этим законом, добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола, в основе которого лежит взаимоуважение, взаимопонимание взаимная поддержка, взаимные права и обязанности", - говорится в законопроекте.
В документе уточняется, что такое "партнерство" не является браком и не препятствует заключению брака между "зарегистрированными партнерами". Также в нем прописаны взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты и прав в случае смерти или исчезновения партнера/партнерши.
Совсун сообщила, что законопроект на данный момент находится на стадии регистрации в Верховной раде.
По словам депутата, принятие документа позволит "защитить права военных".
"Тысячи военнослужащих не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры или партнерши одного с ними пола. Мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных", – пояснила Совсун.
В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов. Глава государства сделал это после того, как соответствующая петиция о легализации однополых браков набрала более 25 тысяч подписей.
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