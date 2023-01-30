https://crimea.ria.ru/20230130/kak-v-bibliotekakh-kryma-soblyudayut-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1126652919.html
Как в библиотеках Крыма соблюдают закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Как в библиотеках Крыма соблюдают закон о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Как в библиотеках Крыма соблюдают закон о запрете пропаганды ЛГБТ
В библиотеки Крыма не поступало указаний по работе с запрещенными в России материалами о пропаганде ЛГБТ, однако, подобной литературы в фондах учреждений быть в РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T08:21
2023-01-30T08:21
2023-01-30T08:21
крым
культура
общество
закон и право
библиотека им. франко в симферополе
елена ясинова
запрет пропаганды лгбт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В библиотеки Крыма не поступало указаний по работе с запрещенными в России материалами о пропаганде ЛГБТ, однако, подобной литературы в фондах учреждений быть в принципе не должно. Такое мнение высказала директор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко Елена Ясинова.24 ноября 2022 года депутаты Государственной Думы единогласно приняли закон, запрещающий распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. 5 декабря его подписал президент Владимир Путин. Законом запрещается пропаганда педофилии, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений. В зависимости от статуса нарушителя за неисполнение запрета будут взыматься штрафы.Популярные книжные онлайн-магазины, сервисы и маркетплейсы стали снимать с продажи книги, которые могут попасть под закон об ЛГБТ-пропаганде, а московские библиотеки получили список литературы, которые следует списать. Также в некоторых учреждениях организуют специальные пространства для книг с возрастным ограничением "16+" и "18+". В соответствии с законом свои библиотеки также "подчистили" российские онлайн-кинотеатры.По словам Ясиновой, в симферопольской библиотеке имени Франко есть литература, которая попадает под действие запрета о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, однако работу по ее изъятию в учреждении ведут самостоятельно. По какому принципу отбирают неподходящую литературу - Ясинова не уточнила.На вопрос о том, как быть с произведениями русской и зарубежной классики, содержащей ЛГБТ-пропаганду, директор библиотеки ответила коротко: "Классика – есть классика".Читайте также на РИА Новости Крым:Психолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТКакие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в РоссииВ РФ намерены мониторить Интернет в поисках пропагандистов ЛГБТ
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крым, культура, общество, закон и право, библиотека им. франко в симферополе, елена ясинова, запрет пропаганды лгбт
Как в библиотеках Крыма соблюдают закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Запрещенная литература: в библиотеках Крыма изымают книги с пропагандой ЛГБТ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В библиотеки Крыма не поступало указаний по работе с запрещенными в России материалами о пропаганде ЛГБТ, однако, подобной литературы в фондах учреждений быть в принципе не должно. Такое мнение высказала директор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко Елена Ясинова.
24 ноября 2022 года депутаты Государственной Думы единогласно приняли закон, запрещающий распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. 5 декабря его подписал президент Владимир Путин. Законом запрещается пропаганда педофилии, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений. В зависимости от статуса нарушителя за неисполнение запрета будут взыматься штрафы.
Популярные книжные онлайн-магазины, сервисы и маркетплейсы стали снимать с продажи книги, которые могут попасть под закон об ЛГБТ-пропаганде, а московские библиотеки получили список литературы, которые следует списать. Также в некоторых учреждениях организуют специальные пространства для книг с возрастным ограничением "16+" и "18+". В соответствии с законом свои библиотеки также "подчистили" российские онлайн-кинотеатры.
По словам Ясиновой, в симферопольской библиотеке имени Франко есть литература, которая попадает под действие запрета о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, однако работу по ее изъятию в учреждении ведут самостоятельно. По какому принципу отбирают неподходящую литературу - Ясинова не уточнила.
"К сожалению, даже на федеральном уровне еще нет такого списка литературы, чтобы библиотеки работали по нему. Но, я думаю, что такие книги в фондах библиотеки не нужны, и мы все-таки уже начали работать по этому направлению", - сказала она в пресс-центре РИА Новости Крым.
На вопрос о том, как быть с произведениями русской и зарубежной классики, содержащей ЛГБТ-пропаганду, директор библиотеки ответила коротко: "Классика – есть классика".
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