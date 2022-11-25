https://crimea.ria.ru/20221125/psikholog-otsenila-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1125533371.html

Психолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Психолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Психолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в России – своевременное и абсолютно взвешенное решение, которое оградит... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T08:22

2022-11-25T08:22

2022-11-25T08:22

психология

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в России – своевременное и абсолютно взвешенное решение, которое оградит неокрепшую детскую психику от нежелательной информации и предупредит ее распространение в обществе. Такое мнение РИА Новости Крым высказала семейный психотерапевт, детский психолог Наталья Наумова, комментируя принятый Госдумой закон.По словам специалиста, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений крайне нежелательна для детей ввиду неокрепшей психики несовершеннолетних и отсутствия достаточного опыта для принятия решений о выборе сексуального партнера или пола В пример эксперт привела сложившуюся в Европе ситуацию, когда детям годами навязывали подменные ценности.Вместе с тем специалист считает, что заниматься просвещением детей в вопросах сексуальной жизни и безопасности должны исключительно родители. "Только родитель может принять решение, в каком объеме ребенку необходимы те или иные знания. Дети сейчас имеют доступ к интернету и получают очень много действительно лишней информации. И только в семье могут разъяснить ее правильным языком и найти индивидуальный подход. Если родители не справляются, то могут привлечь психолога, но эта работа так или иначе должна проводиться в их присутствии и с их согласия", – сказала она.Ранняя сексуализация и информирование детей со стороны некомпетентных лиц приводит к возникновению раннего интереса к интимной жизни, добавила Наумова.Также психолог рассказала, какие тезисы в контексте половой неприкосновенности родители должны донести до своего ребенка в первую очередь."Мы говорим о том, что никто не имеет права дотрагиваться до его тела, касаться интимных зон. Четко объясняем, что лицо и гениталии строго табуированы. Отдельно объясняем о врачах, которые совершают только необходимые манипуляции в присутствии родителей, и это разрешено. Родители должны четко показать, что если с ребенком происходит что-то непонятное или пугающее при взаимодействии с другим взрослым, он может не боясь рассказать об этом", - обозначила Наумова. При этом она сделала акцент на недопустимости критики или насмешек со стороны родителей "за то, что он рассказывает что-то непристойное". "Важно, чтобы ребенок доверял родителям, тогда он будет в безопасности", - подвела итог психотерапевт.

https://crimea.ria.ru/20220808/vremya-prishlo-v-kakom-vozraste-rebenku-nuzhno-sezzhat-ot-roditeley-1124097133.html

https://crimea.ria.ru/20221124/kakie-shtrafy-predusmotreny-za-propagandu-lgbt-v-rossii-1125523978.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

психология, общество, совет эксперта