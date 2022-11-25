https://crimea.ria.ru/20221125/psikholog-otsenila-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1125533371.html
Психолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Психолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Психолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в России – своевременное и абсолютно взвешенное решение, которое оградит... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T08:22
2022-11-25T08:22
2022-11-25T08:22
психология
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в России – своевременное и абсолютно взвешенное решение, которое оградит неокрепшую детскую психику от нежелательной информации и предупредит ее распространение в обществе. Такое мнение РИА Новости Крым высказала семейный психотерапевт, детский психолог Наталья Наумова, комментируя принятый Госдумой закон.По словам специалиста, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений крайне нежелательна для детей ввиду неокрепшей психики несовершеннолетних и отсутствия достаточного опыта для принятия решений о выборе сексуального партнера или пола В пример эксперт привела сложившуюся в Европе ситуацию, когда детям годами навязывали подменные ценности.Вместе с тем специалист считает, что заниматься просвещением детей в вопросах сексуальной жизни и безопасности должны исключительно родители. "Только родитель может принять решение, в каком объеме ребенку необходимы те или иные знания. Дети сейчас имеют доступ к интернету и получают очень много действительно лишней информации. И только в семье могут разъяснить ее правильным языком и найти индивидуальный подход. Если родители не справляются, то могут привлечь психолога, но эта работа так или иначе должна проводиться в их присутствии и с их согласия", – сказала она.Ранняя сексуализация и информирование детей со стороны некомпетентных лиц приводит к возникновению раннего интереса к интимной жизни, добавила Наумова.Также психолог рассказала, какие тезисы в контексте половой неприкосновенности родители должны донести до своего ребенка в первую очередь."Мы говорим о том, что никто не имеет права дотрагиваться до его тела, касаться интимных зон. Четко объясняем, что лицо и гениталии строго табуированы. Отдельно объясняем о врачах, которые совершают только необходимые манипуляции в присутствии родителей, и это разрешено. Родители должны четко показать, что если с ребенком происходит что-то непонятное или пугающее при взаимодействии с другим взрослым, он может не боясь рассказать об этом", - обозначила Наумова. При этом она сделала акцент на недопустимости критики или насмешек со стороны родителей "за то, что он рассказывает что-то непристойное". "Важно, чтобы ребенок доверял родителям, тогда он будет в безопасности", - подвела итог психотерапевт.
https://crimea.ria.ru/20220808/vremya-prishlo-v-kakom-vozraste-rebenku-nuzhno-sezzhat-ot-roditeley-1124097133.html
https://crimea.ria.ru/20221124/kakie-shtrafy-predusmotreny-za-propagandu-lgbt-v-rossii-1125523978.html
РИА Новости Крым
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2022
Елена Стрельченко
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Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
психология, общество, совет эксперта
Психолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Психолог Наумова оценила принятый в РФ закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко
. Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в России – своевременное и абсолютно взвешенное решение, которое оградит неокрепшую детскую психику от нежелательной информации и предупредит ее распространение в обществе. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала семейный психотерапевт, детский психолог Наталья Наумова, комментируя принятый Госдумой закон.
По словам специалиста, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений крайне нежелательна для детей ввиду неокрепшей психики несовершеннолетних и отсутствия достаточного опыта для принятия решений о выборе сексуального партнера или пола В пример эксперт привела сложившуюся в Европе ситуацию, когда детям годами навязывали подменные ценности.
"Слишком раннее информирование детей в активной пропагандистской форме через сказки, фильмы и мультфильмы с подтекстом приводит к дестабилизации нервной системы ребенка, психика не выдерживает и в какой-то момент дает сбой. Дети тратят слишком много энергии на то, что им не по возрасту, сделанные в итоге выводы больше мешают формированию личности, нежели помогают", – считает эксперт.
Вместе с тем специалист считает, что заниматься просвещением детей в вопросах сексуальной жизни и безопасности должны исключительно родители.
"Только родитель может принять решение, в каком объеме ребенку необходимы те или иные знания. Дети сейчас имеют доступ к интернету и получают очень много действительно лишней информации. И только в семье могут разъяснить ее правильным языком и найти индивидуальный подход. Если родители не справляются, то могут привлечь психолога, но эта работа так или иначе должна проводиться в их присутствии и с их согласия", – сказала она.
Ранняя сексуализация и информирование детей со стороны некомпетентных лиц приводит к возникновению раннего интереса к интимной жизни, добавила Наумова.
Также психолог рассказала, какие тезисы в контексте половой неприкосновенности родители должны донести до своего ребенка в первую очередь.
"Мы говорим о том, что никто не имеет права дотрагиваться до его тела, касаться интимных зон. Четко объясняем, что лицо и гениталии строго табуированы. Отдельно объясняем о врачах, которые совершают только необходимые манипуляции в присутствии родителей, и это разрешено. Родители должны четко показать, что если с ребенком происходит что-то непонятное или пугающее при взаимодействии с другим взрослым, он может не боясь рассказать об этом", - обозначила Наумова.
При этом она сделала акцент на недопустимости критики или насмешек со стороны родителей "за то, что он рассказывает что-то непристойное".
"Важно, чтобы ребенок доверял родителям, тогда он будет в безопасности", - подвела итог психотерапевт.