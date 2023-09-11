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Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания
Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал западные страны выполнить обещания, данные России при заключении зерновой сделки. Об этом турецкий лидер сообщил... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T16:59
2023-09-11T17:00
турция
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал западные страны выполнить обещания, данные России при заключении зерновой сделки. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам по возвращении из Нью-Дели, где проходил саммит "Большой двадцатки".При этом Анкара, как утверждает Эрдоган, прилагает все усилия, чтобы данные России обещания были выполнены и зерновая сделка была возобновлена."Вот уважаемый господин Путин говорит: "Запад не выполнил своих обещаний, поэтому я приостановил зерновой коридор". Требования России ясны. Как вы знаете, есть некоторые вопросы, которые Россия рассматривает как недостатки. Они (российская сторона) хотят, чтобы был создан платежный механизм, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору, и чтобы на них не распространялись санкции, чтобы застраховать свои суда. Мы тоже стараемся решать эти проблемы и добиваться результата", - отметил Эрдоган.18 июля Россия прекратила все свои обязательства, связанные с зерновой сделкой, поскольку коллективный Запад не выполнил своих обязательств. Ключевые требования России, которые так и не были удовлетворены, - это подключение к системе SWIFT Россельхозбанка и отмена санкций, наложенных на ведущие российские компании по производству удобрений.2 сентября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в ООН сформировали новый пакет предложений для России, в который входит включение европейской дочерней компании российского банка "Зираат" (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе Письмо об этом было направлено в российский МИД.Однако в Министерстве иностранных дел России заявили, что это письмо не содержит ничего, кроме обещаний, и поэтому позиция России по этому вопросу остается неизменной. При этом Владимир Путин заверил, что Россия открыта для переговоров и готова возобновить зерновую сделку, но только после выполнения странами Запада всех обязательств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции озвучили новые предложения ООН по зерновой сделкеПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделкеЗерновая сделка: нужна ли она России и Турции – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230904/ves-mir-sledit-za-peregovorami-o-zernovoy-sdelke--erdogan-1131150457.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, россия, в мире, политика, экономика, новости
Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания

Эрдоган призвал Запад выполнить обязательства перед Россией и возобновить зерновую сделку

16:59 11.09.2023 (обновлено: 17:00 11.09.2023)
 
© Vyacheslav ProkofyevПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган
© Vyacheslav Prokofyev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал западные страны выполнить обещания, данные России при заключении зерновой сделки. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам по возвращении из Нью-Дели, где проходил саммит "Большой двадцатки".

"Конечно, общим желанием всех лидеров является продолжение черноморской инициативы... Многие страны знают об интенсивной дипломатии, которую мы - Турция - ведем для установления мира с первого момента. Однако на данном этапе западные страны также должны принять меры и выполнить свои обещания", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.

При этом Анкара, как утверждает Эрдоган, прилагает все усилия, чтобы данные России обещания были выполнены и зерновая сделка была возобновлена.
"Вот уважаемый господин Путин говорит: "Запад не выполнил своих обещаний, поэтому я приостановил зерновой коридор". Требования России ясны. Как вы знаете, есть некоторые вопросы, которые Россия рассматривает как недостатки. Они (российская сторона) хотят, чтобы был создан платежный механизм, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору, и чтобы на них не распространялись санкции, чтобы застраховать свои суда. Мы тоже стараемся решать эти проблемы и добиваться результата", - отметил Эрдоган.
18 июля Россия прекратила все свои обязательства, связанные с зерновой сделкой, поскольку коллективный Запад не выполнил своих обязательств. Ключевые требования России, которые так и не были удовлетворены, - это подключение к системе SWIFT Россельхозбанка и отмена санкций, наложенных на ведущие российские компании по производству удобрений.
2 сентября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в ООН сформировали новый пакет предложений для России, в который входит включение европейской дочерней компании российского банка "Зираат" (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе Письмо об этом было направлено в российский МИД.
Однако в Министерстве иностранных дел России заявили, что это письмо не содержит ничего, кроме обещаний, и поэтому позиция России по этому вопросу остается неизменной. При этом Владимир Путин заверил, что Россия открыта для переговоров и готова возобновить зерновую сделку, но только после выполнения странами Запада всех обязательств.
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 14:08
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