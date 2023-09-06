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Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление
Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление
Перспективы выполнения Западом требований России для возобновления зерновой сделки не просматриваются, а последние предложения ООН по этой теме не новы и не... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T17:21
2023-09-06T17:25
новости
россия
оон
урожай зерновых культур
зерновая сделка
министерство иностранных дел рф (мид рф)
санкции против россии
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катар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Перспективы выполнения Западом требований России для возобновления зерновой сделки не просматриваются, а последние предложения ООН по этой теме не новы и не могут привести к нормализации российского сельхозэкспорта. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.Вместо снятия санкций Россия получает новые обещания"Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимирования черноморской инициативы, но только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений. Очевидно, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются", – говорится в документе.В ведомстве также констатировали, что вместо реальных изъятий из санкций Россия лишь получает новую порцию обещаний от Секретариата ООН. В частности, генсек организации и его эксперты выдвинули четыре якобы "прорывных" предложения: подключение к SWIFT "дочки" Россельхозбанка; создание страховой платформы; разблокирование зарубежных активов российских компаний-производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. Взамен от Москвы требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления зерновой сделки.В МИД России отметили, что на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ООН, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации сельхозэкспорта РФ.Роль Украины как "мировой житницы" сильно преувеличенаАвторы заявления также констатируют, что после сворачивания черноморской инициативы, которую киевский режим использовал для атак против российских объектов, никакой катастрофы на продовольственных рынках и массового голода не произошло: стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается, дефицита продовольствия нет.Как отметили в российском МИДе, роль Украины в качестве мировой житницы с подачи Запада "сильно преувеличена". Доля этой страны в общем экспорте пшеницы и так была невелика (5%), а сейчас объективно еще больше уменьшается, учитывая, в том числе, сокращение посевных площадей из-за радиационного и химического заражения почвы в результате применения поставляемых Западом боеприпасов с обедненным ураном, пояснили в ведомстве.В то же время, продолжает действовать мораторий Еврокомиссии на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.Какие страны Африки уже получили российское зерноРоссия со своей стороны продолжит экспортировать отечественные продовольствие и удобрения, в том числе передавать их безвозмездно нуждающимся странам, заверили в МИД.Так, Малави и Кения уже получили соответственно 20 тысяч и 34 тысячи тонн удобрений. В ближайшее время планируется отправка удобрений в Зимбабве (23 тысяч тонн), Нигерию (34 тысячи тонн) и на Шри-Ланку (55 тысяч тонн).Кроме того, до конца года планируются бесплатные поставки 200 тысяч тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.4 сентября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва открыта для переговоров по вопросу возобновления зерновой сделки. Он подчеркнул, что РФ готова рассмотреть возможность и сделает это сразу, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновая сделка: нужна ли она России и Турции – экспертПереговоры Путина и Эрдогана: что дали понять УкраинеВесь мир следит за переговорами по зерновой сделке — Эрдоган
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новости, россия, оон, урожай зерновых культур, зерновая сделка, министерство иностранных дел рф (мид рф), санкции против россии, африка, турция, катар
Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление

Перспективы выполнения условий РФ для возобновления зерновой сделки не просматриваются

17:21 06.09.2023 (обновлено: 17:25 06.09.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыгрузка озимой пшеницы
Выгрузка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Перспективы выполнения Западом требований России для возобновления зерновой сделки не просматриваются, а последние предложения ООН по этой теме не новы и не могут привести к нормализации российского сельхозэкспорта. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Вместо снятия санкций Россия получает новые обещания

"Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимирования черноморской инициативы, но только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений. Очевидно, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются", – говорится в документе.
В ведомстве также констатировали, что вместо реальных изъятий из санкций Россия лишь получает новую порцию обещаний от Секретариата ООН. В частности, генсек организации и его эксперты выдвинули четыре якобы "прорывных" предложения: подключение к SWIFT "дочки" Россельхозбанка; создание страховой платформы; разблокирование зарубежных активов российских компаний-производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. Взамен от Москвы требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления зерновой сделки.
В МИД России отметили, что на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ООН, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации сельхозэкспорта РФ.

"Все эти паллиативные меры и обходные варианты призваны лишь создать видимость работы, но не ведут к реальному решению проблемы – снятию санкционных ограничений с профильных российских экономоператоров", – констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

Роль Украины как "мировой житницы" сильно преувеличена

Авторы заявления также констатируют, что после сворачивания черноморской инициативы, которую киевский режим использовал для атак против российских объектов, никакой катастрофы на продовольственных рынках и массового голода не произошло: стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается, дефицита продовольствия нет.
Как отметили в российском МИДе, роль Украины в качестве мировой житницы с подачи Запада "сильно преувеличена". Доля этой страны в общем экспорте пшеницы и так была невелика (5%), а сейчас объективно еще больше уменьшается, учитывая, в том числе, сокращение посевных площадей из-за радиационного и химического заражения почвы в результате применения поставляемых Западом боеприпасов с обедненным ураном, пояснили в ведомстве.
В то же время, продолжает действовать мораторий Еврокомиссии на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

Какие страны Африки уже получили российское зерно

Россия со своей стороны продолжит экспортировать отечественные продовольствие и удобрения, в том числе передавать их безвозмездно нуждающимся странам, заверили в МИД.
Так, Малави и Кения уже получили соответственно 20 тысяч и 34 тысячи тонн удобрений. В ближайшее время планируется отправка удобрений в Зимбабве (23 тысяч тонн), Нигерию (34 тысячи тонн) и на Шри-Ланку (55 тысяч тонн).
Кроме того, до конца года планируются бесплатные поставки 200 тысяч тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.

"Чрезвычайно востребован и совместный проект России, Турции и Катара по поставке 1 млн тонн зерна из России для переработки в Турции с последующей безвозмездной транспортировкой в беднейшие страны. Тем более, что речь идет примерно о том же объеме продовольствия, который был направлен нуждающимся в рамках черноморской инициативы" за год, – заключили в министерстве.

4 сентября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва открыта для переговоров по вопросу возобновления зерновой сделки. Он подчеркнул, что РФ готова рассмотреть возможность и сделает это сразу, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции.
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