https://crimea.ria.ru/20230905/peregovory-putina-i-erdogana-chto-dali-ponyat-ukraine-1131175642.html

Переговоры Путина и Эрдогана: что дали понять Украине

Переговоры Путина и Эрдогана: что дали понять Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Переговоры Путина и Эрдогана: что дали понять Украине

Турция дистанцируется от Украины и стремится продемонстрировать свою невключенность в российско-украинский конфликт вопреки позиции НАТО и настроениям... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T14:19

2023-09-05T14:19

2023-09-05T15:37

радио "спутник в крыму"

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

новости

мнения

владимир шаповалов

турция

россия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131175516_0:297:3056:2016_1920x0_80_0_0_6ff2a662e513acdab30a15865e5a15ff.jpg.webp

Владимир Шаповалов: Турция дистанцируется от Украины и НАТО по российско-украинскому конфликту Владимир Шаповалов: Турция дистанцируется от Украины и НАТО по российско-украинскому конфликту audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Турция дистанцируется от Украины и стремится продемонстрировать свою невключенность в российско-украинский конфликт вопреки позиции НАТО и настроениям коллективного Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя итоги переговоров российского и турецкого лидеров в Сочи.На пресс-конференции по итогам переговоров президент Турции заявил, что Украине необходимо "смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией", прежде всего для возобновления зерновой сделки.Реакция киевской власти не заставила себя ждать: глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телевидения заявил, что Украина будет "стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию".По словам Владимира Шаповалова, "реакция Украины вполне понятная, даже дежурная"."А как реагировать в ситуации, когда фактически союзник по НАТО требует публично изменения украинской позиции? Конечно, это риторика защитная с подспудной апелляцией к Вашингтону: давайте, обратите внимание, что делает Турция. И конечно, эта реакция означает, что Украина не готова к каким-то переговорным процессам на сегодняшний день и рассчитывать на то, что она при нынешнем президенте Зеленском каким-то образом будет менять свою позицию самостоятельно, без указки из Вашингтона, я думаю, не стоит", – сказал Шаповалов.При этом он подчеркнул, что внимания здесь достойна не реакция украинской стороны на заявление Эрдогана, о чем поспешили сообщить многие СМИ, а само обращение к Украине со стороны президента Турции.Он отметил, что Турция уже несколько раз пыталась взять на себя функцию посредника в переговорах. И хотя это не привело к каким-то позитивным результатам, тем не менее позиция Анкары обозначена и теперь в очередной раз заявлена, чтобы сомнений не оставалось.Шаповалов напомнил, что в 2022 году именно в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта, стороны парафировали проект мирного соглашения. Но потом Украина, "не являясь суверенным в полном смысле этого слова государством, по сути разорвала подготовленные договоренности". Тот факт, что "Украина способна вероломно нарушить переговорный процесс" Москва теперь безусловно будет учитывать "в возможных будущих договорных процессах", заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев отправил на свалку мирные инициативы, заявил Путин Шойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"

https://crimea.ria.ru/20230904/press-konferentsiya-putina-i-erdogana-pryamaya-translyatsiya--1131154690.html

турция

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, новости, мнения, владимир шаповалов, турция, россия, украина, нато, в мире, политика