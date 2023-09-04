https://crimea.ria.ru/20230904/kiev-otpravil-na-svalku-dogovorennosti-po-zernovoy-sdelke-zayavil-putin-1131158726.html

Киев отправил на свалку договоренности по "зерновой сделке", заявил Путин

Киев отправил на свалку договоренности по "зерновой сделке", заявил Путин - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Киев отправил на свалку договоренности по "зерновой сделке", заявил Путин

Украина отправила на свалку договоренности по Черноморской инициативе, которые были достигнуты при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T17:56

2023-09-04T17:56

2023-09-04T17:56

зерновая сделка

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

экономика

политика

санкции против россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Украина отправила на свалку договоренности по Черноморской инициативе, которые были достигнуты при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров заявил российский лидер Владимир Путин.Президент отметил, что больше никто не возвращается к этому. При этом "мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то что когда-либо с нами обсуждалось, поэтому мы ничего другого не воспринимаем", добавил президент."А что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались. Мы знаем о посреднических предложениях и инициативах Китайской Народной Республики, африканских государств. Ну, конечно, мы благодарны и президенту Турции за его усилия на этом направлении", - продолжил Путин.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для всего мира.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин на следующий день в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделкеУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортомКак прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику

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зерновая сделка, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, турция, россия, экономика, политика, санкции против россии, новости