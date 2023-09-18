https://crimea.ria.ru/20230918/chego-khochet-erdogan-zachem-turtsii-mirnye-peregovory-po-ukraine---ekspert-1131491597.html
Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине - эксперт
Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине - эксперт - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине - эксперт
Не обладая мощным экономическим потенциалом, Турция рассчитывает повысить собственный международный авторитет, выступив посредником в переговорах между Россией... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T21:09
2023-09-18T21:09
2023-09-18T21:09
радио "спутник в крыму"
турция
александр ирхин
мнения
реджеп тайип эрдоган
политика
россия
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/03/1129167060_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_7a2c99557b9886adfbbf4bb999d07560.jpg
Эксперт Ирхин объяснил миротворческие устремления Эрдогана
Эксперт Ирхин объяснил миротворческие устремления Эрдогана
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Не обладая мощным экономическим потенциалом, Турция рассчитывает повысить собственный международный авторитет, выступив посредником в переговорах между Россией и Украиной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.Повысить авторитет"Эрдоган не раз себя позиционировал как архитектор более справедливого мира. Сюда пазлом хорошо входит украинский кризис. У него есть своя мечта сделать Турцию великой державой наравне с Россией, США, Китаем. И в этом плане такая миротворческая деятельность, его усилия быть и миротворческим, и экономическим, и газовым хабом - все это позволяет Турции компенсировать недостаток экономических ресурсов, чтобы получить это статус", - убежден эксперт.По словам Ирхина, в условиях гибридной войны статус эффективного дипломата доказывает способность "успешно играть". Это повышает международный авторитет и международное влияние турецкого лидера, и в конечном счете позволит успешнее продвигать национальные интересы страны.Украинский вопросОднако не все однозначно, поскольку турки имеют свой экономический интерес в украинском кейсе. Кроме того, Анкара не заинтересована в усилении любого игрока на постсоветском пространстве."После развала СССР вокруг Турции сформировался естественный пояс безопасности, который состоит из более слабых государств. Это положение породило в турецкой элите еще в начале 90-х иллюзию, что они получили исторический шанс на возрождение своего могущества, которое было потеряно еще после Первой мировой. Они идут по этому пути и успешно. Конечно, любая справедливость субъективна. Турция сморит на это с точки зрения своих национальных интересов", - констатирует эксперт.Ранее Президент Турции Тайип Эрдоган неоднокартно заявлял о желании провести переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом, несмотря на попытки наладить отношения с Россией, Анкара старается показательно демонстрировать нейтралитет по многим важным международным вопросам. Например, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что Анкара не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и российскую принадлежность Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещанияТурция предрекла провал мирных планов по Украине без учета мнения РоссииЧетыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана
https://crimea.ria.ru/20230908/k-chemu-prishli-rossiya-i-turtsiya-po-itogam-dlitelnykh-peregovorov--razbor-1131262192.html
турция
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/03/1129167060_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a614353a44a0abf73377d20d07b90b17.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, александр ирхин, мнения, реджеп тайип эрдоган, политика, россия, в мире, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым.
Не обладая мощным экономическим потенциалом, Турция рассчитывает повысить собственный международный авторитет, выступив посредником в переговорах между Россией и Украиной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.
Повысить авторитет
"Эрдоган не раз себя позиционировал как архитектор более справедливого мира. Сюда пазлом хорошо входит украинский кризис. У него есть своя мечта сделать Турцию великой державой наравне с Россией, США, Китаем. И в этом плане такая миротворческая деятельность, его усилия быть и миротворческим, и экономическим, и газовым хабом - все это позволяет Турции компенсировать недостаток экономических ресурсов, чтобы получить это статус", - убежден эксперт.
По словам Ирхина, в условиях гибридной войны статус эффективного дипломата доказывает способность "успешно играть". Это повышает международный авторитет и международное влияние турецкого лидера, и в конечном счете позволит успешнее продвигать национальные интересы страны.
Украинский вопрос
"Если смотреть с точки зрения приближенности Турции к театру военных действий - это слишком близко. И это пространство находится в сфере интересов Турции, в частности Крым. С этой точки зрения любая хаотизация в этом регионе несет свои риски для Эрдогана", - оценивает эксперт интересы Анкары в разрешении конфликта на Украине.
Однако не все однозначно, поскольку турки имеют свой экономический интерес в украинском кейсе. Кроме того, Анкара не заинтересована в усилении любого игрока на постсоветском пространстве.
"После развала СССР вокруг Турции сформировался естественный пояс безопасности, который состоит из более слабых государств. Это положение породило в турецкой элите еще в начале 90-х иллюзию, что они получили исторический шанс на возрождение своего могущества, которое было потеряно еще после Первой мировой. Они идут по этому пути и успешно. Конечно, любая справедливость субъективна. Турция сморит на это с точки зрения своих национальных интересов", - констатирует эксперт.
Ранее Президент Турции Тайип Эрдоган неоднокартно заявлял о желании провести переговоры с лидерами России и Украины
Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом, несмотря на попытки наладить отношения с Россией, Анкара старается показательно демонстрировать нейтралитет
по многим важным международным вопросам. Например, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что Анкара не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и российскую принадлежность Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: