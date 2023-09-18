https://crimea.ria.ru/20230918/chego-khochet-erdogan-zachem-turtsii-mirnye-peregovory-po-ukraine---ekspert-1131491597.html

Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине - эксперт

Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине - эксперт - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине - эксперт

Не обладая мощным экономическим потенциалом, Турция рассчитывает повысить собственный международный авторитет, выступив посредником в переговорах между Россией... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T21:09

2023-09-18T21:09

2023-09-18T21:09

радио "спутник в крыму"

турция

александр ирхин

мнения

реджеп тайип эрдоган

политика

россия

в мире

украина

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Эксперт Ирхин объяснил миротворческие устремления Эрдогана Эксперт Ирхин объяснил миротворческие устремления Эрдогана audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Не обладая мощным экономическим потенциалом, Турция рассчитывает повысить собственный международный авторитет, выступив посредником в переговорах между Россией и Украиной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.Повысить авторитет"Эрдоган не раз себя позиционировал как архитектор более справедливого мира. Сюда пазлом хорошо входит украинский кризис. У него есть своя мечта сделать Турцию великой державой наравне с Россией, США, Китаем. И в этом плане такая миротворческая деятельность, его усилия быть и миротворческим, и экономическим, и газовым хабом - все это позволяет Турции компенсировать недостаток экономических ресурсов, чтобы получить это статус", - убежден эксперт.По словам Ирхина, в условиях гибридной войны статус эффективного дипломата доказывает способность "успешно играть". Это повышает международный авторитет и международное влияние турецкого лидера, и в конечном счете позволит успешнее продвигать национальные интересы страны.Украинский вопросОднако не все однозначно, поскольку турки имеют свой экономический интерес в украинском кейсе. Кроме того, Анкара не заинтересована в усилении любого игрока на постсоветском пространстве."После развала СССР вокруг Турции сформировался естественный пояс безопасности, который состоит из более слабых государств. Это положение породило в турецкой элите еще в начале 90-х иллюзию, что они получили исторический шанс на возрождение своего могущества, которое было потеряно еще после Первой мировой. Они идут по этому пути и успешно. Конечно, любая справедливость субъективна. Турция сморит на это с точки зрения своих национальных интересов", - констатирует эксперт.Ранее Президент Турции Тайип Эрдоган неоднокартно заявлял о желании провести переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом, несмотря на попытки наладить отношения с Россией, Анкара старается показательно демонстрировать нейтралитет по многим важным международным вопросам. Например, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что Анкара не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и российскую принадлежность Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещанияТурция предрекла провал мирных планов по Украине без учета мнения РоссииЧетыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана

https://crimea.ria.ru/20230908/k-chemu-prishli-rossiya-i-turtsiya-po-itogam-dlitelnykh-peregovorov--razbor-1131262192.html

турция

россия

украина

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турция, александр ирхин, мнения, реджеп тайип эрдоган, политика, россия, в мире, украина