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Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России
Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России
В очередной раз предлагая выступить организатором переговоров лидеров России и Украины, Тайип Эрдоган хочет смягчить отношения Турции с другими государствами на РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T21:14
2022-09-26T21:14
турция
в мире
политика
реджеп тайип эрдоган
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. В очередной раз предлагая выступить организатором переговоров лидеров России и Украины, Тайип Эрдоган хочет смягчить отношения Турции с другими государствами на международной арене и стать главным инициатором диалога двух государств. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор, директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин.В понедельник глава МИД Турции заявил, что Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом глава МИД не уточнил, в каком формате планируется проведение переговоров – лично или по телефону.Однако, по его словам, турецкий лидер действительно имеет неплохие шансы на успех в роли организатора переговоров, так как, с одной стороны, он представляет коалицию НАТО, которая выступает против РФ, а с другой стороны – сохраняет контакты с Россией."Я с ним встречался. Человек он волевой. За его словами следуют дела, это не пустая декларация. Я бы отнесся к этому внимательно. Хотя мне не очень понятно, насколько возможен в настоящее время диалог между Путиным и Зеленским. Думаю, что Эрдоган имел в виду в принципе такой диалог и переговоры от которых, как сказал Лавров, мы не отказываемся. Но насколько это реально будет сейчас, не известно", — отметил профессор.Он пояснил, что Эрдоган так заинтересован в проведении этих переговоров в том числе и потому, что на него оказывается давление со стороны Запада."Эрдоган очень много теряет от того, что у него сворачивается сотрудничество с Россией. И на него, конечно, оказывают давление США и Евросоюз. И не только по поводу финансов и карт "Мир", например. Но и по поводу поставок газа, строительства электростанций, прохода судов. Эрдоган выдерживает очень мощное давление со стороны Запада. Оно вредит его экономике. Поэтому ему, конечно, хотелось бы смягчить эти отношения", — объяснил эксперт.Несмотря на попытки наладить отношения с Россией, Анкара старается показательно демонстрировать нейтралитет по многим важным международным вопросам. Например, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем "аннексию Крыма". Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.Ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что будет считать диалог с Россией невозможным после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
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4.7
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турция, в мире, политика, реджеп тайип эрдоган, мнения
Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России

Переговоры России и Украины: почему Эрдоган ждет диалога Путина и Зеленского

21:14 26.09.2022
 
© Photo by handout / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFPПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган
© Photo by handout / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. В очередной раз предлагая выступить организатором переговоров лидеров России и Украины, Тайип Эрдоган хочет смягчить отношения Турции с другими государствами на международной арене и стать главным инициатором диалога двух государств. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор, директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин.
В понедельник глава МИД Турции заявил, что Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом глава МИД не уточнил, в каком формате планируется проведение переговоров – лично или по телефону.
"Эрдоган периодически проявляет такие инициативы. Он очень настойчив. Более того, он считает, что единственный посредник, который реально может организовать встречу или диалог Владимира Путина и Владимира Зеленского, это он. И только он. Честно сказать, не знаю откуда у него такая уверенность", — заявил профессор.
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Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским
Однако, по его словам, турецкий лидер действительно имеет неплохие шансы на успех в роли организатора переговоров, так как, с одной стороны, он представляет коалицию НАТО, которая выступает против РФ, а с другой стороны – сохраняет контакты с Россией.
"Я с ним встречался. Человек он волевой. За его словами следуют дела, это не пустая декларация. Я бы отнесся к этому внимательно. Хотя мне не очень понятно, насколько возможен в настоящее время диалог между Путиным и Зеленским. Думаю, что Эрдоган имел в виду в принципе такой диалог и переговоры от которых, как сказал Лавров, мы не отказываемся. Но насколько это реально будет сейчас, не известно", — отметил профессор.
Он пояснил, что Эрдоган так заинтересован в проведении этих переговоров в том числе и потому, что на него оказывается давление со стороны Запада.
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"Эрдоган очень много теряет от того, что у него сворачивается сотрудничество с Россией. И на него, конечно, оказывают давление США и Евросоюз. И не только по поводу финансов и карт "Мир", например. Но и по поводу поставок газа, строительства электростанций, прохода судов. Эрдоган выдерживает очень мощное давление со стороны Запада. Оно вредит его экономике. Поэтому ему, конечно, хотелось бы смягчить эти отношения", — объяснил эксперт.
Несмотря на попытки наладить отношения с Россией, Анкара старается показательно демонстрировать нейтралитет по многим важным международным вопросам. Например, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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"Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем "аннексию Крыма". Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что будет считать диалог с Россией невозможным после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
 
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