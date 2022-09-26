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Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским
Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T12:03
2022-09-26T11:59
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин (политик)
владимир зеленский (президент украины)
политика
российская федерация (россия, рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу сообщает РИА Новости.Чем закончатся нападки Украины на Турцию – политолог &gt;&gt;При этом глава МИД не уточнил, в каком формате планируется проведение переговоров – лично или по телефону.Ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что будет считать диалог с Россией невозможным после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. Он продолжится до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://crimea.ria.ru/20220916/putin-ozvuchil-usloviya-vstrechi-s-zelenskim-1124534203.html
турция
российская федерация (россия, рф)
украина
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турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), политика, российская федерация (россия, рф), украина
Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским

Глава МИД Турции Чавушоглу: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

12:03 26.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу сообщает РИА Новости.
Чем закончатся нападки Украины на Турцию – политолог >>
"Наш господин президент проведет переговоры с Путиным и Зеленским. Наши усилия направлены на то, чтобы организовать их встречу", - сказал Чавушоглу.
При этом глава МИД не уточнил, в каком формате планируется проведение переговоров – лично или по телефону.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 19:52
Путин озвучил условия встречи с Зеленским
Ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что будет считать диалог с Россией невозможным после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. Он продолжится до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин (политик)Владимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Украина
 
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