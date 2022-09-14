https://crimea.ria.ru/20220914/chem-zakonchatsya-napadki-ukrainy-na-turtsiyu--politolog-1124492632.html
Чем закончатся нападки Украины на Турцию – политолог
Чем закончатся нападки Украины на Турцию – политолог - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Чем закончатся нападки Украины на Турцию – политолог
Нападки Украины на Турцию в связи с игнорированием Анкарой требований присоединиться к масштабным западным ограничениям в отношении РФ завершатся компромиссом,... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T03:31
2022-09-14T03:31
2022-09-14T03:31
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Нападки Украины на Турцию в связи с игнорированием Анкарой требований присоединиться к масштабным западным ограничениям в отношении РФ завершатся компромиссом, со всех сторон выгодным Турции и частично выгодным России и Украине. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук СевГУ Александр Ирхин.Анкара запросила у Киева разъяснений в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, продолжающих работать с Россией, несмотря на все призывы поддержать ограничения, введенные Западом. Об этом сообщило издание Aydınlık cо ссылкой на дипломатические источники.Известно, что экс-посол Турции на Украине Тугай Улучевик призвал вызвать в МИД украинского посла, а бывший представитель Анкары при ЕС Улуч Озюлькер напомнил, что Турецкая Республика – единственная страна, способная вести переговоры и с Россией, и с Украиной.По словам Ирхина, с резкими критическими высказываниями в адрес Анкары Киев зачастил последние несколько недель, и сегодня Турция реагирует уже довольно эмоционально. Ни на какие уступки здесь "слепому перевозчику западных интересов" она, разумеется, не пойдет."Это исключено", – убежден политолог.Во-первых, потому, что от западных санкций уже много лет страдает сама Турция, а перспектива стать экономическим хабом для России, заняв нишу уходящих из нее компаний США и Европы, слишком выгодна для страны, чтобы от нее отказаться.Во-вторых, потому, что Турция как региональная держава в Черноморском бассейне прекрасно осознает свою роль для Запада – и с экономической, и с военно-политической точки зрения ее трудно переоценить.В то же время у Турции, ставшей для Запада "дыркой в заборе с Россией", есть и другие интересы, которые далеко не всегда совпадают с интересами РФ. Например, занять определенную нишу в военных экспортных поставках.О своих намерениях в этом направлении Эрдоган уже косвенно заявил в Белграде, назвав металлоломом поставляемое Западом на Украину оружие. При этом он назвал позицию Запада по Украине ошибочной, сделав реверанс в сторону России и в очередной раз доказав исторически незыблемую многовекторность турецкой внешней политики, в основе которой только собственные выгоды.А это значит, что турецкие банки и бизнес останутся с Россией. А у Украины, возможно очень скоро, появятся новые "байрактары", а то и что-нибудь еще. Причем СМИ об этом из открытых источников не узнает, считает Ирхин."Думаю, все это сейчас будет довольно быстро улажено не на медийном уровне. Здесь Украина и Турция найдут компромисс. Не могу сказать точно какой, но Турция заинтересована в украинском рынке, терять его турецкие компании не будут. Это доказывает и недавняя встреча директора Baykar Makina с Зеленским, которому нужно от турецкого производителя что-то новое – более ударный дрон, более точные ракеты и так далее", – заключил политолог.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не поддерживает провокационный курс Запада в отношении России на фоне конфликта на Украине.В ходе августовской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи турецкий лидер отмечал, что Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией.
https://crimea.ria.ru/20220912/v-turtsii-nachalis-voenno-morskie-ucheniya-s-uchastiem-15-stran-nato--1124479655.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, политика, украина, турция
Чем закончатся нападки Украины на Турцию – политолог
Политолог Ирхин: попытки Украины ограничить Турцию всесторонними выгодами для последней
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Нападки Украины на Турцию в связи с игнорированием Анкарой требований присоединиться к масштабным западным ограничениям в отношении РФ завершатся компромиссом, со всех сторон выгодным Турции и частично выгодным России и Украине. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук СевГУ Александр Ирхин.
Анкара запросила у Киева разъяснений в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, продолжающих работать с Россией, несмотря на все призывы поддержать ограничения, введенные Западом. Об этом сообщило издание Aydınlık cо ссылкой на дипломатические источники.
Известно, что экс-посол Турции на Украине Тугай Улучевик призвал вызвать в МИД украинского посла, а бывший представитель Анкары при ЕС Улуч Озюлькер напомнил, что Турецкая Республика – единственная страна, способная вести переговоры и с Россией, и с Украиной.
По словам Ирхина, с резкими критическими высказываниями в адрес Анкары Киев зачастил последние несколько недель, и сегодня Турция реагирует уже довольно эмоционально. Ни на какие уступки здесь "слепому перевозчику западных интересов" она, разумеется, не пойдет.
"Это исключено", – убежден политолог.
Во-первых, потому, что от западных санкций уже много лет страдает сама Турция, а перспектива стать экономическим хабом для России, заняв нишу уходящих из нее компаний США и Европы, слишком выгодна для страны, чтобы от нее отказаться.
Во-вторых, потому, что Турция как региональная держава в Черноморском бассейне прекрасно осознает свою роль для Запада – и с экономической, и с военно-политической точки зрения ее трудно переоценить.
"У нее "контрольный пакет акций" над проливами между Средиземным и Черным морями, обеспечивающий доступ через регион в Южный Кавказ, к среднеазиатским ресурсам. А также доступ туда, где НАТО могло бы проводить любые операции в сторону Китая, Индии, Афганистана самой Турции и, конечно, России – по Уралу. Это огромные возможности военного-политического влияния и ресурсы, которыми эту деятельность можно оплачивать", – объясняет Ирхин.
В то же время у Турции, ставшей для Запада "дыркой в заборе с Россией", есть и другие интересы, которые далеко не всегда совпадают с интересами РФ. Например, занять определенную нишу в военных экспортных поставках.
О своих намерениях в этом направлении Эрдоган уже косвенно заявил в Белграде, назвав металлоломом поставляемое Западом на Украину оружие. При этом он назвал позицию Запада по Украине ошибочной, сделав реверанс в сторону России и в очередной раз доказав исторически незыблемую многовекторность турецкой внешней политики, в основе которой только собственные выгоды.
А это значит, что турецкие банки и бизнес останутся с Россией. А у Украины, возможно очень скоро, появятся новые "байрактары", а то и что-нибудь еще. Причем СМИ об этом из открытых источников не узнает, считает Ирхин.
"Думаю, все это сейчас будет довольно быстро улажено не на медийном уровне. Здесь Украина и Турция найдут компромисс. Не могу сказать точно какой, но Турция заинтересована в украинском рынке, терять его турецкие компании не будут. Это доказывает и недавняя встреча директора Baykar Makina с Зеленским, которому нужно от турецкого производителя что-то новое – более ударный дрон, более точные ракеты и так далее", – заключил политолог.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том
, что Анкара не поддерживает провокационный курс Запада в отношении России на фоне конфликта на Украине.
В ходе августовской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи турецкий лидер отмечал, что Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией
.