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Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией – Эрдоган
Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией – Эрдоган - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией – Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкара намерена открыть новую страницу в отношениях... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T16:10
2022-08-05T16:10
2022-08-05T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкара намерена открыть новую страницу в отношениях с Москвой.Владимир Путин в свою очередь поблагодарил турецкого коллегу за его роль в достижении договоренностей по вывозу украинского зерна и возобновления поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.Президент России также сообщил Эрдогану, что на переговорах двух лидеров будет обсуждаться сирийский кризис, а также развитие торгово-экономических связей."Надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум по развитию наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашими делегациями во время работы в Турции два дня назад", - сказал Путин.
https://crimea.ria.ru/20220805/smozhet-li-erdogan-ostatsya-prezidentom-posle-vyborov-2023-goda--mnenie-1124066109.html
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, турция, российская федерация (россия, рф), экономика
Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией – Эрдоган
Эрдоган на переговорах с Путиным: Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкара намерена открыть новую страницу в отношениях с Москвой.
"Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Верю, они откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы", - сказал Эрдоган.
Владимир Путин в свою очередь поблагодарил турецкого коллегу за его роль в достижении договоренностей по вывозу украинского зерна и возобновления поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Президент России также сообщил Эрдогану, что на переговорах двух лидеров будет обсуждаться сирийский кризис, а также развитие торгово-экономических связей.
"Надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум по развитию наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашими делегациями во время работы в Турции два дня назад", - сказал Путин.