https://crimea.ria.ru/20231214/putin-perekhod-na-dollar-privedet-argentinu-k-potere-suvereniteta-1133551593.html

Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета

Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета

Отказ от национальной валюты приведет к потере Аргентиной суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии", отвечая на... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T15:27

2023-12-14T15:27

2023-12-14T15:47

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

россия

аргентина

доллар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Отказ от национальной валюты приведет к потере Аргентиной суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Президент подчеркнул, что переходить или не переходить на использование доллара при расчетах внутри страны – суверенное решение каждого государства. Он также отметил, что инфляция в Аргентине составляет около 143 процентов, и есть существенные сложности с возвратом заемных средств, которые страна получала из разных источников.Президент пояснил, что в ходе решения внутренних проблем экономического направления любое правительство думает, как решить социальные проблемы граждан. Он отметил, что правительству Российской Федерации удается, несмотря на повышение расходов, выполнять все свои обязательства перед гражданами.В случае же перехода на доллар страна теряет возможность при помощи определенных инструментов добиться балансировки ситуации между сохранением национальной экономики и исполнением социальных обязательств.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку МилеяКупил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентомШоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому

россия

аргентина

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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), россия, аргентина, доллар