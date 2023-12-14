Рейтинг@Mail.ru
Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231214/putin-perekhod-na-dollar-privedet-argentinu-k-potere-suvereniteta-1133551593.html
Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета
Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета
Отказ от национальной валюты приведет к потере Аргентиной суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии", отвечая на... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T15:27
2023-12-14T15:47
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
россия
аргентина
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/14/1123299265_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d30cda72411fae834623667a879b2c9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Отказ от национальной валюты приведет к потере Аргентиной суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Президент подчеркнул, что переходить или не переходить на использование доллара при расчетах внутри страны – суверенное решение каждого государства. Он также отметил, что инфляция в Аргентине составляет около 143 процентов, и есть существенные сложности с возвратом заемных средств, которые страна получала из разных источников.Президент пояснил, что в ходе решения внутренних проблем экономического направления любое правительство думает, как решить социальные проблемы граждан. Он отметил, что правительству Российской Федерации удается, несмотря на повышение расходов, выполнять все свои обязательства перед гражданами.В случае же перехода на доллар страна теряет возможность при помощи определенных инструментов добиться балансировки ситуации между сохранением национальной экономики и исполнением социальных обязательств.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку МилеяКупил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентомШоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому
россия
аргентина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/14/1123299265_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09e8ddef669db9d4a7c10166209809c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), россия, аргентина, доллар
Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета

Путин: отказ от национальной валюты приведет Аргентину к потере суверенитета

15:27 14.12.2023 (обновлено: 15:47 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗнак доллара
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Отказ от национальной валюты приведет к потере Аргентиной суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Президент подчеркнул, что переходить или не переходить на использование доллара при расчетах внутри страны – суверенное решение каждого государства. Он также отметил, что инфляция в Аргентине составляет около 143 процентов, и есть существенные сложности с возвратом заемных средств, которые страна получала из разных источников.

"Если другого выхода из известных финансово-экономических проблем руководство Аргентины сегодня не видит, то это их решение. Но, безусловно, это (приведет – ред.) к значительной утрате суверенитета, – сказал Путин. – Есть и социально-экономическая составляющая. Даже жесткая привязка к доллару национальной валюты уже чревата социально-экономическими последствиями для страны".

Президент пояснил, что в ходе решения внутренних проблем экономического направления любое правительство думает, как решить социальные проблемы граждан. Он отметил, что правительству Российской Федерации удается, несмотря на повышение расходов, выполнять все свои обязательства перед гражданами.
"Можно сказать, что этого недостаточно, что можно больше… Но то, что государство обещает, всегда исполняет. И будет исполнено", – добавил Путин.
В случае же перехода на доллар страна теряет возможность при помощи определенных инструментов добиться балансировки ситуации между сохранением национальной экономики и исполнением социальных обязательств.
"Есть только один путь – жесткое сокращение бюджетных расходов на социальные обязательства, пособия, медицину, дороги. Жесткое сокращение пенсий, заработных плат в бюджетной сфере, социальных пособий, расходов на национальную безопасность и многое другое. Но это их право и выбор", – резюмировал Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку Милея
Купил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентом
Шоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому
 
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 годуВладимир Путин (политик)РоссияАргентинаДоллар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Запрет абортов в России: мнение Путина
16:03Путин поддержал создание особой экономической зоны в Шебекино
15:47Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – Путин
15:36В России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году
15:27Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета
15:22Путин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару
15:19В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено
15:01Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин
14:52Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс
14:41Саммит ЕС и подкуп Орбана: начнут ли переговоры по Украине
14:29Ситуация с ценами на яйца будет улучшаться – Путин
14:23В России отменили комиссию для пенсионеров при оплате услуг ЖКХ
14:18Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар
14:16Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине
14:08Аксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали Путину
13:57Следком проверит чиновников на халатность из-за спортзала в Крыму
13:54Россияне пожертвовали более 10 млрд рублей на нужды фронта – Путин
13:48Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации
13:43В Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видео
13:31Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - Путин
Лента новостейМолния