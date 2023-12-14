https://crimea.ria.ru/20231214/putin-perekhod-na-dollar-privedet-argentinu-k-potere-suvereniteta-1133551593.html
Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета
Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета
Отказ от национальной валюты приведет к потере Аргентиной суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии", отвечая на... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T15:27
2023-12-14T15:27
2023-12-14T15:47
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Отказ от национальной валюты приведет к потере Аргентиной суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Президент подчеркнул, что переходить или не переходить на использование доллара при расчетах внутри страны – суверенное решение каждого государства. Он также отметил, что инфляция в Аргентине составляет около 143 процентов, и есть существенные сложности с возвратом заемных средств, которые страна получала из разных источников.Президент пояснил, что в ходе решения внутренних проблем экономического направления любое правительство думает, как решить социальные проблемы граждан. Он отметил, что правительству Российской Федерации удается, несмотря на повышение расходов, выполнять все свои обязательства перед гражданами.В случае же перехода на доллар страна теряет возможность при помощи определенных инструментов добиться балансировки ситуации между сохранением национальной экономики и исполнением социальных обязательств.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку МилеяКупил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентомШоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), россия, аргентина, доллар
Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета
Путин: отказ от национальной валюты приведет Аргентину к потере суверенитета
15:27 14.12.2023 (обновлено: 15:47 14.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Отказ от национальной валюты приведет к потере Аргентиной суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Президент подчеркнул, что переходить или не переходить на использование доллара при расчетах внутри страны – суверенное решение каждого государства. Он также отметил, что инфляция в Аргентине составляет около 143 процентов, и есть существенные сложности с возвратом заемных средств, которые страна получала из разных источников.
"Если другого выхода из известных финансово-экономических проблем руководство Аргентины сегодня не видит, то это их решение. Но, безусловно, это (приведет – ред.) к значительной утрате суверенитета, – сказал Путин. – Есть и социально-экономическая составляющая. Даже жесткая привязка к доллару национальной валюты уже чревата социально-экономическими последствиями для страны".
Президент пояснил, что в ходе решения внутренних проблем экономического направления любое правительство думает, как решить социальные проблемы граждан. Он отметил, что правительству Российской Федерации удается, несмотря на повышение расходов, выполнять все свои обязательства перед гражданами.
"Можно сказать, что этого недостаточно, что можно больше… Но то, что государство обещает, всегда исполняет. И будет исполнено", – добавил Путин.
В случае же перехода на доллар страна теряет возможность при помощи определенных инструментов добиться балансировки ситуации между сохранением национальной экономики и исполнением социальных обязательств.
"Есть только один путь – жесткое сокращение бюджетных расходов на социальные обязательства, пособия, медицину, дороги. Жесткое сокращение пенсий, заработных плат в бюджетной сфере, социальных пособий, расходов на национальную безопасность и многое другое. Но это их право и выбор", – резюмировал Путин.
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