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Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителя - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителя
Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителя - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителя
Две женщины и один мужчина ранены в субботу при обстрелах Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T22:06
2024-04-27T22:06
донецкая народная республика (днр)
донецк
ситуация в донбассе: новости и комментарии
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Две женщины и один мужчина ранены в субботу при обстрелах Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По данным главы ДНР, обстрелами повреждены жилые дома в Куйбышевском районе Донецка, линии электропередачи и центральные очистные сооружения в Никитовском районе Горловки.В течение дня зафиксировано 15 обстрелов, всего ВСУ выпустили 37 боеприпасов. Применялась реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные БПЛА, добавил Пушилин.В субботу в Волновахском районе Донецкой Народной Республики беспилотник ВСУ дважды атаковал священников, которые везли гуманитарную помощь в в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал священников в ДонбассеМирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэрПри обстреле Донецка погиб мирный житель
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, ситуация в донбассе: новости и комментарии, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, общество, новости, денис пушилин
Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ по Донецку в субботу - Пушилин

22:06 27.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкОдна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Две женщины и один мужчина ранены в субботу при обстрелах Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Куйбышевском районе Донецка под вражеский обстрел попали женщины 1951 и 1933 годов рождения, одна из них тяжело ранена. В населенном пункте Набережное Новоазовского района республики в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней тяжести получил мужчина", - уточнил он в своем Telegram-канале.
По данным главы ДНР, обстрелами повреждены жилые дома в Куйбышевском районе Донецка, линии электропередачи и центральные очистные сооружения в Никитовском районе Горловки.
В течение дня зафиксировано 15 обстрелов, всего ВСУ выпустили 37 боеприпасов. Применялась реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные БПЛА, добавил Пушилин.
В субботу в Волновахском районе Донецкой Народной Республики беспилотник ВСУ дважды атаковал священников, которые везли гуманитарную помощь в в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкСитуация в Донбассе: новости и комментарииОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииОбществоНовостиДенис Пушилин
 
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