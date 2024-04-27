https://crimea.ria.ru/20240427/vzryvy-i-obstrely-vsu-v-donetske-raneny-tri-mirnykh-zhitelya-1136925818.html

Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителя

Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителя - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителя

Две женщины и один мужчина ранены в субботу при обстрелах Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T22:06

2024-04-27T22:06

2024-04-27T22:06

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Две женщины и один мужчина ранены в субботу при обстрелах Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По данным главы ДНР, обстрелами повреждены жилые дома в Куйбышевском районе Донецка, линии электропередачи и центральные очистные сооружения в Никитовском районе Горловки.В течение дня зафиксировано 15 обстрелов, всего ВСУ выпустили 37 боеприпасов. Применялась реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные БПЛА, добавил Пушилин.В субботу в Волновахском районе Донецкой Народной Республики беспилотник ВСУ дважды атаковал священников, которые везли гуманитарную помощь в в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал священников в ДонбассеМирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэрПри обстреле Донецка погиб мирный житель

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, ситуация в донбассе: новости и комментарии, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, общество, новости, денис пушилин