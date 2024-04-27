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Украинский дрон атаковал священников в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Украинский дрон атаковал священников в Донбассе
Украинский дрон атаковал священников в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Украинский дрон атаковал священников в Донбассе
В Волновахском районе Донецкой Народной Республики беспилотник ВСУ атаковал священников, которые везли гуманитарную помощь, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T16:59
2024-04-27T16:59
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Волновахском районе Донецкой Народной Республики беспилотник ВСУ атаковал священников, которые везли гуманитарную помощь, сообщается в Telegram-канале обители. Атака произошла утром 27 апреля. Под огнем оказалась машина священников, на которой они везли гуманитарный груз в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Из-за разбитой дороги автомобиль заглох, не доехав до обители около полукилометра, на помощь выехала вторая монастырская машина.По данным пресс-службы, дрон упал в нескольких метрах от людей и собора возле часовни настоятеля монастыря отца Алипия. В результате инцидента никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял""Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаПоврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, гуманитарная помощь, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости
Украинский дрон атаковал священников в Донбассе

Под Волновахой украинский дрон атаковал священников с гуманитарным грузом

16:59 27.04.2024
 
© Фото : Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь/TelegramНа месте атаки украинского дрона по священникам с гуманитарным грузов в Волновахе ДНР
На месте атаки украинского дрона по священникам с гуманитарным грузов в Волновахе ДНР
© Фото : Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Волновахском районе Донецкой Народной Республики беспилотник ВСУ атаковал священников, которые везли гуманитарную помощь, сообщается в Telegram-канале обители.
Атака произошла утром 27 апреля. Под огнем оказалась машина священников, на которой они везли гуманитарный груз в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Из-за разбитой дороги автомобиль заглох, не доехав до обители около полукилометра, на помощь выехала вторая монастырская машина.
"Как только первый автомобиль потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать машины на подъезде к обители, но не успел. Повторил дрон атаку уже в самом монастыре возле храма, когда было понятно, что машины не военные, а монастырские и никаких угроз не несут. Видно было, что из авто выскочили монахи", - уточняет пресс-служба обители.
По данным пресс-службы, дрон упал в нескольких метрах от людей и собора возле часовни настоятеля монастыря отца Алипия. В результате инцидента никто не пострадал.
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Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеГуманитарная помощьНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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