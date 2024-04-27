https://crimea.ria.ru/20240427/ukrainskiy-dron-atakoval-svyaschennikov-v-donbasse-1136921834.html

Украинский дрон атаковал священников в Донбассе

Украинский дрон атаковал священников в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Украинский дрон атаковал священников в Донбассе

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики беспилотник ВСУ атаковал священников, которые везли гуманитарную помощь, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T16:59

2024-04-27T16:59

2024-04-27T16:59

ситуация в донбассе: новости и комментарии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Волновахском районе Донецкой Народной Республики беспилотник ВСУ атаковал священников, которые везли гуманитарную помощь, сообщается в Telegram-канале обители. Атака произошла утром 27 апреля. Под огнем оказалась машина священников, на которой они везли гуманитарный груз в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Из-за разбитой дороги автомобиль заглох, не доехав до обители около полукилометра, на помощь выехала вторая монастырская машина.По данным пресс-службы, дрон упал в нескольких метрах от людей и собора возле часовни настоятеля монастыря отца Алипия. В результате инцидента никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял""Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаПоврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область

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2024

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ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, гуманитарная помощь, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости