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Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область
Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область
ВСУ в ночь на субботу ударили с беспилотников по городу Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T15:16
2023-08-05T15:16
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
общество
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу ударили с беспилотников по городу Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Об атаке губернатор сообщал накануне ночью. По его данным, ВСУ скинули на город с беспилотников взрывные устройства.По его данным, в городе уже начались работы по ликвидации последствий ударов.Губернатор отметил, что специалисты уже провели необходимые замеры поврежденного остекления. Изготовление новых окон займет порядка 10 дней. В пятницу российские системы ПВО сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем. Вооруженные силы России отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток Запорожской области. Всего за прошедшие сутки противник совершил 65 попыток обстрелять населенные пункты в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по БелгородчинеКиев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭСЧисло пострадавших от теракта в Таганроге выросло до 22 человек
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, общество, новости, россия
Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область

Старовойт: ВСУ скинули взрывчатку с беспилотников на Рыльск – поврежден Покровский храм

15:16 05.08.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаВ Рыльске Курской области после атаки беспилотников ВСУ поврежден Покровский храм
В Рыльске Курской области после атаки беспилотников ВСУ поврежден Покровский храм
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу ударили с беспилотников по городу Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Об атаке губернатор сообщал накануне ночью. По его данным, ВСУ скинули на город с беспилотников взрывные устройства.
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия удара по городу Рыльск в Курской области
Последствия удара по городу Рыльск в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Последствия удара по городу Рыльск в Курской области
По его данным, в городе уже начались работы по ликвидации последствий ударов.
"В Рыльске приступили к устранению последствий ночной атаки украинских беспилотников. В результате взрыва повреждено 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что специалисты уже провели необходимые замеры поврежденного остекления. Изготовление новых окон займет порядка 10 дней.
В пятницу российские системы ПВО сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем. Вооруженные силы России отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток Запорожской области. Всего за прошедшие сутки противник совершил 65 попыток обстрелять населенные пункты в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия удара по городу Рыльск в Курской области
Последствия удара по городу Рыльск в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Последствия удара по городу Рыльск в Курской области
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияОбществоНовостиРоссия
 
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