Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область
Старовойт: ВСУ скинули взрывчатку с беспилотников на Рыльск – поврежден Покровский храм
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаВ Рыльске Курской области после атаки беспилотников ВСУ поврежден Покровский храм
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу ударили с беспилотников по городу Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Об атаке губернатор сообщал накануне ночью. По его данным, ВСУ скинули на город с беспилотников взрывные устройства.
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия удара по городу Рыльск в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Последствия удара по городу Рыльск в Курской области
По его данным, в городе уже начались работы по ликвидации последствий ударов.
"В Рыльске приступили к устранению последствий ночной атаки украинских беспилотников. В результате взрыва повреждено 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что специалисты уже провели необходимые замеры поврежденного остекления. Изготовление новых окон займет порядка 10 дней.
В пятницу российские системы ПВО сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем. Вооруженные силы России отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток Запорожской области. Всего за прошедшие сутки противник совершил 65 попыток обстрелять населенные пункты в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия удара по городу Рыльск в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Последствия удара по городу Рыльск в Курской области
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