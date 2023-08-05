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Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область

Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область

ВСУ в ночь на субботу ударили с беспилотников по городу Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T15:16

2023-08-05T15:16

2023-08-05T15:16

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу ударили с беспилотников по городу Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Об атаке губернатор сообщал накануне ночью. По его данным, ВСУ скинули на город с беспилотников взрывные устройства.По его данным, в городе уже начались работы по ликвидации последствий ударов.Губернатор отметил, что специалисты уже провели необходимые замеры поврежденного остекления. Изготовление новых окон займет порядка 10 дней. В пятницу российские системы ПВО сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем. Вооруженные силы России отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток Запорожской области. Всего за прошедшие сутки противник совершил 65 попыток обстрелять населенные пункты в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по БелгородчинеКиев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭСЧисло пострадавших от теракта в Таганроге выросло до 22 человек

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, общество, новости, россия