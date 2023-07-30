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Число пострадавших от теракта в Таганроге выросло до 22 человек - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Число пострадавших от теракта в Таганроге выросло до 22 человек
Число пострадавших от теракта в Таганроге выросло до 22 человек - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Число пострадавших от теракта в Таганроге выросло до 22 человек
Уже 22 человека обратились в больницы с жалобами на здоровье после теракта, совершенного киевским режимом в Таганроге. Об этом сообщил замминистра региональной... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T17:18
2023-07-30T17:18
таганрог
взрыв ракеты в таганроге
происшествия
ростовская область
общество
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Уже 22 человека обратились в больницы с жалобами на здоровье после теракта, совершенного киевским режимом в Таганроге. Об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.По его данным, состояние пациентов оценвае6тся как средней степени тяжести.Он также отметил, что заявления на выплату из областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС написали девять пострадавших, помощь в связи с утратой имущества первой необходимости запросили 18 человек.На данный момент комиссия продолжает обследование зданий, ведется разбор завалов на месте происшествия.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. В субботу число обратившихся за помощью выросло с 12 до 16 человек, 10 госпитализированы, есть тяжелые состояния.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города. Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в ТаганрогеВ Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удараСледком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу
https://crimea.ria.ru/20230728/otvet-budet-zhestkim-v-mid-vyskazalis-ob-atake-na-taganrog-i-moskvu-1130373080.html
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таганрог, взрыв ракеты в таганроге, происшествия, ростовская область, общество, здравоохранение в россии, новости
Число пострадавших от теракта в Таганроге выросло до 22 человек

Число пострадавших при теракте в Таганроге выросло до 22, среди них есть дети – власти

17:18 30.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЧеловек с капельницей в стационаре
Человек с капельницей в стационаре - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Уже 22 человека обратились в больницы с жалобами на здоровье после теракта, совершенного киевским режимом в Таганроге. Об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
По его данным, состояние пациентов оценвае6тся как средней степени тяжести.

"По состоянию на 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок. В больнице остается девять человек с травмами", - цитирует Тюрина РИА Новости.

Он также отметил, что заявления на выплату из областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС написали девять пострадавших, помощь в связи с утратой имущества первой необходимости запросили 18 человек.
На данный момент комиссия продолжает обследование зданий, ведется разбор завалов на месте происшествия.
В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. В субботу число обратившихся за помощью выросло с 12 до 16 человек, 10 госпитализированы, есть тяжелые состояния.
Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города. Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу.
Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 19:57
Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
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ТаганрогВзрыв ракеты в ТаганрогеПроисшествияРостовская областьОбществоЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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