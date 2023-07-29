https://crimea.ria.ru/20230729/v-taganroge-vyroslo-chislo-postradavshikh-posle-raketnogo-udara-1130384428.html

В Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удара

В Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удара - РИА Новости Крым, 29.07.2023

В Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удара

В результате взрыва в Таганроге в медицинские учреждения города доставлены 16 человек, десять из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Ростовской... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T10:27

2023-07-29T10:27

2023-07-29T10:27

таганрог

новости

василий голубев

обстрелы всу

взрыв ракеты в таганроге

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В результате взрыва в Таганроге в медицинские учреждения города доставлены 16 человек, десять из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Накануне сообщалось о двенадцати обратившихся за медпомощью и девяти госпитализированных после ракетного удара ВСУ по Таганрогу. По его словам, до окончания разбора завалов на месте продолжают дежурить медики. Разбор начнут после завершения следственных мероприятий.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известноСледком возбудил дело о теракте после ракетного удара по ТаганрогуВторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таганрог, новости, василий голубев, обстрелы всу, взрыв ракеты в таганроге