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В Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удара - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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В Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удара
В Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удара - РИА Новости Крым, 29.07.2023
В Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удара
В результате взрыва в Таганроге в медицинские учреждения города доставлены 16 человек, десять из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Ростовской... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T10:27
2023-07-29T10:27
таганрог
новости
василий голубев
обстрелы всу
взрыв ракеты в таганроге
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В результате взрыва в Таганроге в медицинские учреждения города доставлены 16 человек, десять из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Накануне сообщалось о двенадцати обратившихся за медпомощью и девяти госпитализированных после ракетного удара ВСУ по Таганрогу. По его словам, до окончания разбора завалов на месте продолжают дежурить медики. Разбор начнут после завершения следственных мероприятий.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известноСледком возбудил дело о теракте после ракетного удара по ТаганрогуВторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны
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РИА Новости Крым
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4.7
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таганрог, новости, василий голубев, обстрелы всу, взрыв ракеты в таганроге
В Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удара

Губернатор Голубев: после удара по Таганрогу в медучреждения обратились 16 человек

10:27 29.07.2023
 
© Пресс-служба губернатора Ростовской области / Перейти в фотобанкВ центре Таганрога произошел взрыв
В центре Таганрога произошел взрыв
© Пресс-служба губернатора Ростовской области
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В результате взрыва в Таганроге в медицинские учреждения города доставлены 16 человек, десять из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Накануне сообщалось о двенадцати обратившихся за медпомощью и девяти госпитализированных после ракетного удара ВСУ по Таганрогу.

"Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести девять человек, а также один тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан", – актуализировал губернатор информацию.

По его словам, до окончания разбора завалов на месте продолжают дежурить медики. Разбор начнут после завершения следственных мероприятий.

"Пострадавшие получат выплаты. Специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба. Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно", добавил Голубев.

В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.
Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.
Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.
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