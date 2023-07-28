https://crimea.ria.ru/20230728/kievskiy-rezhim-atakoval-taganrog-zenitnoy-raketoy--minoborony-1130369573.html

Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны

Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны

Киевский режим совершил террористическую атаку на Таганрог с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, ракета была обнаружена и перехвачена в... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T17:23

2023-07-28T17:23

2023-07-28T17:35

министерство обороны рф

происшествия

таганрог

взрыв ракеты в таганроге

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим совершил террористическую атаку на Таганрог с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей, добавили в ведомстве.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью – с легкими травмами от осколков.В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФТокмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчинаКонвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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