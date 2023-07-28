https://crimea.ria.ru/20230728/kievskiy-rezhim-atakoval-taganrog-zenitnoy-raketoy--minoborony-1130369573.html
Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны
Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны
Киевский режим совершил террористическую атаку на Таганрог с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, ракета была обнаружена и перехвачена в... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T17:23
2023-07-28T17:23
2023-07-28T17:35
министерство обороны рф
происшествия
таганрог
взрыв ракеты в таганроге
ростовская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130369551_0:353:960:893_1920x0_80_0_0_6c101d1454ceab25fb97a03b04562cd3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим совершил террористическую атаку на Таганрог с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей, добавили в ведомстве.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью – с легкими травмами от осколков.В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФТокмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчинаКонвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз
таганрог
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130369551_0:263:960:983_1920x0_80_0_0_6462534d1fc4decb9decbe702fca1622.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, происшествия, таганрог, взрыв ракеты в таганроге, ростовская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны
Минобороны: киевский режим атаковал Таганрог ракетой, ПВО перехватила ее в воздухе
17:23 28.07.2023 (обновлено: 17:35 28.07.2023)