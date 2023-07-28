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Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны
Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны
Киевский режим совершил террористическую атаку на Таганрог с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, ракета была обнаружена и перехвачена в... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T17:23
2023-07-28T17:35
министерство обороны рф
происшествия
таганрог
взрыв ракеты в таганроге
ростовская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим совершил террористическую атаку на Таганрог с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей, добавили в ведомстве.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью – с легкими травмами от осколков.В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФТокмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчинаКонвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, происшествия, таганрог, взрыв ракеты в таганроге, ростовская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны

Минобороны: киевский режим атаковал Таганрог ракетой, ПВО перехватила ее в воздухе

17:23 28.07.2023 (обновлено: 17:35 28.07.2023)
 
© Telegram-канал Василия ГолубеваПоследствия взрыва ракеты в Таганроге
Последствия взрыва ракеты в Таганроге
© Telegram-канал Василия Голубева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим совершил террористическую атаку на Таганрог с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога", - говорится в сообщении.
В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей, добавили в ведомстве.
В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью – с легкими травмами от осколков.
В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.
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Министерство обороны РФПроисшествияТаганрогВзрыв ракеты в ТаганрогеРостовская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости
 
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