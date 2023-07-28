https://crimea.ria.ru/20230728/konvoi-nato-v-chernom-more-i-zernovaya-sdelka---ekspert-sdelal-prognoz-1130340057.html

Конвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз

Конвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Конвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз

РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T08:32

2023-07-28T08:32

2023-07-28T08:58

новости крыма

сергей горбачев

мнения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

нато

черное море

зерновая сделка

украина

армия и флот

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Все коридоры так называемой "зерновой сделки" находятся под контролем Черноморского флота, и поэтому Украина не сможет ими воспользоваться без участия и одобрения России. Корабли стран НАТО также не смогут зайти в Черное море для сопровождения украинских грузов, как бы этого ни добивались президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица. Такое мнение во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым высказал исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По мнению эксперта, в Черное море могут зайти корабли и подводные лодки Турции, но этого не случится, так как отношения России и Турции сейчас развиваются стабильно."Поэтому замыслы каких-то киевских дядек или их кукловодов о том, что здесь кто-то появится и будет организовывать какие-то конвои или что-то еще, я думаю, не будут реализованы однозначно", - полагает Сергей Горбачев.Однако полностью угроза всевозможных провокаций со стороны Украины будет устранена, когда она будет окончательно лишена выходов к морю, заметил политолог. Накануне празднования Дня Военно-морского флота России Горбачев напомнил, что Черноморский флот с первого дня СВО принимает участие в боевых действиях."Воюют все роды войск нашего флота. Это и морская пехота, которая отличилась при действиях в районе Мариуполя. И наша морская авиация, ну и, естественно, наш надводный и подводный флот. В официальных сообщениях зачастую говорится об ударах ракетами "Калибр", "Оникс" по противнику. Вот буквально ракетный град последних дней по Одессе, по Николаеву – это все моряки-черноморцы", - отметил эксперт.Он напомнил, что на данный момент в бассейне Черного моря нет военно-морских сил других государств, которые могли бы сравниться с Черноморским флотом России, а Азовское море стало внутренним морем РФ.27 июля глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что ракетным ударом был поврежден грузовой терминал в порту и административное здание. О нанесении ударов по аэродромам, пунктам дислокации ВСУ, местам хранения беспилотных катеров и западных ракет на Украине сообщили в Минобороны РФ. Часть этих ударов была нанесена ракетами морского базирования, то есть с борта кораблей ЧФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном мореДроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионеКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море

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новости крыма, сергей горбачев, мнения, чф рф (черноморский флот российской федерации), нато, черное море, зерновая сделка, украина, армия и флот, крым