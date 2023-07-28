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Конвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз
Конвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Конвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз
РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T08:32
2023-07-28T08:32
2023-07-28T08:58
новости крыма
сергей горбачев
мнения
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нато
черное море
зерновая сделка
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Все коридоры так называемой "зерновой сделки" находятся под контролем Черноморского флота, и поэтому Украина не сможет ими воспользоваться без участия и одобрения России. Корабли стран НАТО также не смогут зайти в Черное море для сопровождения украинских грузов, как бы этого ни добивались президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица. Такое мнение во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым высказал исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По мнению эксперта, в Черное море могут зайти корабли и подводные лодки Турции, но этого не случится, так как отношения России и Турции сейчас развиваются стабильно."Поэтому замыслы каких-то киевских дядек или их кукловодов о том, что здесь кто-то появится и будет организовывать какие-то конвои или что-то еще, я думаю, не будут реализованы однозначно", - полагает Сергей Горбачев.Однако полностью угроза всевозможных провокаций со стороны Украины будет устранена, когда она будет окончательно лишена выходов к морю, заметил политолог. Накануне празднования Дня Военно-морского флота России Горбачев напомнил, что Черноморский флот с первого дня СВО принимает участие в боевых действиях."Воюют все роды войск нашего флота. Это и морская пехота, которая отличилась при действиях в районе Мариуполя. И наша морская авиация, ну и, естественно, наш надводный и подводный флот. В официальных сообщениях зачастую говорится об ударах ракетами "Калибр", "Оникс" по противнику. Вот буквально ракетный град последних дней по Одессе, по Николаеву – это все моряки-черноморцы", - отметил эксперт.Он напомнил, что на данный момент в бассейне Черного моря нет военно-морских сил других государств, которые могли бы сравниться с Черноморским флотом России, а Азовское море стало внутренним морем РФ.27 июля глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что ракетным ударом был поврежден грузовой терминал в порту и административное здание. О нанесении ударов по аэродромам, пунктам дислокации ВСУ, местам хранения беспилотных катеров и западных ракет на Украине сообщили в Минобороны РФ. Часть этих ударов была нанесена ракетами морского базирования, то есть с борта кораблей ЧФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном мореДроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионеКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море
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новости крыма, сергей горбачев, мнения, чф рф (черноморский флот российской федерации), нато, черное море, зерновая сделка, украина, армия и флот, крым
Конвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз
Корабли стран НАТО не смогут сопровождать украинские грузы: фарватеры под контролем ЧФ
08:32 28.07.2023 (обновлено: 08:58 28.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым.
Все коридоры так называемой "зерновой сделки" находятся под контролем Черноморского флота, и поэтому Украина не сможет ими воспользоваться без участия и одобрения России. Корабли стран НАТО также не смогут зайти в Черное море для сопровождения украинских грузов, как бы этого ни добивались президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица. Такое мнение во время видеомоста
в пресс-центре РИА Новости Крым
высказал исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
"Если говорить о коридорах зерновой сделки, то все эти коридоры с точки зрения фарватеров и воздушных пространств над ними - все это под нашим контролем, - говорит Горбачев. - Турция, как гарант безопасности и защиты черноморских проливов, выполняет конвенцию Монтре 1936 года, то есть, не пропускает в Черное море боевые корабли нечерноморских держав. И, соответственно, не впускает и не выпускает наши корабли. Но эта позиция способствует тому, что здесь не должны появиться корабли третьих стран".
По мнению эксперта, в Черное море могут зайти корабли и подводные лодки Турции, но этого не случится, так как отношения России и Турции сейчас развиваются стабильно.
"Поэтому замыслы каких-то киевских дядек или их кукловодов о том, что здесь кто-то появится и будет организовывать какие-то конвои или что-то еще, я думаю, не будут реализованы однозначно", - полагает Сергей Горбачев.
Однако полностью угроза всевозможных провокаций со стороны Украины будет устранена, когда она будет окончательно лишена выходов к морю, заметил политолог. Накануне празднования Дня Военно-морского флота России Горбачев напомнил, что Черноморский флот с первого дня СВО принимает участие в боевых действиях.
"Воюют все роды войск нашего флота. Это и морская пехота, которая отличилась при действиях в районе Мариуполя. И наша морская авиация, ну и, естественно, наш надводный и подводный флот. В официальных сообщениях зачастую говорится об ударах ракетами "Калибр", "Оникс" по противнику. Вот буквально ракетный град последних дней по Одессе, по Николаеву – это все моряки-черноморцы", - отметил эксперт.
Он напомнил, что на данный момент в бассейне Черного моря нет военно-морских сил других государств, которые могли бы сравниться с Черноморским флотом России, а Азовское море стало внутренним морем РФ.
"В свое время после победы в Чесме Екатерина Вторая постановила отчеканить медаль, на ней было лишь одно слово "Был". Это свидетельствовало о полном уничтожении адмиралом Спиридовым турецкого флота в Чесме и Хеосе, - привел пример из истории Горбачев. - Вот сейчас мы о военно-морских силах Украины можем в полной мере сказать "были", потому что от них практически не осталось ничего, за исключением нескольких плавединиц, которые прячутся где-то в устье Дуная".
27 июля глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил
, что ракетным ударом был поврежден грузовой терминал в порту и административное здание. О нанесении ударов по аэродромам, пунктам дислокации ВСУ, местам хранения беспилотных катеров и западных ракет на Украине сообщили
в Минобороны РФ. Часть этих ударов была нанесена ракетами морского базирования, то есть с борта кораблей ЧФ.
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