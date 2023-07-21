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Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море
Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море
Экипажи кораблей Черноморского флота совместно с авиацией провели учебные пуски крылатых ракет по надводным целям, отработали действия по изоляции части... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T08:34
2023-07-21T09:41
черное море
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Экипажи кораблей Черноморского флота совместно с авиацией провели учебные пуски крылатых ракет по надводным целям, отработали действия по изоляции части акватории Черного моря и "задержали" судно-нарушителя. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в рамках совместного учения авиации и флота были отработаны действия по изоляции части акватории Черного моря."Также в ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя", - добавили в Минобороны.В начале июля экипажи морских тральщиков Черноморского флота отработали постановку и уничтожение мин, а также проведение кораблей через заминированный противником участок в акватории Черного моря. А в июне уничтожать противника артиллерийским огнем в море, устанавливать минные заграждения и ликвидировать подводные ДРГ тренировались большие десантные корабли ЧФ. В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном мореВ Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометамиДесантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море
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черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, новости
Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море

Корабли ЧФ в Черном море выполнили учебные ракетные стрельбы по надводным целям

08:34 21.07.2023 (обновлено: 09:41 21.07.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФУчения кораблей Черноморского флота в Черном море
Учения кораблей Черноморского флота в Черном море
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Экипажи кораблей Черноморского флота совместно с авиацией провели учебные пуски крылатых ракет по надводным целям, отработали действия по изоляции части акватории Черного моря и "задержали" судно-нарушителя. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени на полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря, судно-мишень в результате нанесения ракетного удара было уничтожено", - сказано в сообщении.

Кроме того, в рамках совместного учения авиации и флота были отработаны действия по изоляции части акватории Черного моря.
"Также в ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя", - добавили в Минобороны.
В начале июля экипажи морских тральщиков Черноморского флота отработали постановку и уничтожение мин, а также проведение кораблей через заминированный противником участок в акватории Черного моря. А в июне уничтожать противника артиллерийским огнем в море, устанавливать минные заграждения и ликвидировать подводные ДРГ тренировались большие десантные корабли ЧФ.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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Черное мореЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияАрмия и флотНовости
 
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