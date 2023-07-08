https://crimea.ria.ru/20230708/tralschiki-chf-proveli-protivominnye-ucheniya-v-chernom-more-1129898097.html

Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном море

Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном море - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном море

Экипажи морских тральщиков Черноморского флота отработали постановку и уничтожение мин, а также проведение кораблей через заминированный противником участок в... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T12:51

2023-07-08T12:51

2023-07-08T12:51

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

черное море

новости

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Экипажи морских тральщиков Черноморского флота отработали постановку и уничтожение мин, а также проведение кораблей через заминированный противником участок в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ."Экипажи тральщиков Черноморского флота в составе корабельной тральной группы отработали противоминные действия в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.Кроме того, экипажи кораблей отработали уничтожение мин шнуровыми зарядами.В ведомстве отметили, что учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.В июне уничтожать противника артиллерийским огнем в море, устанавливать минные заграждения и ликвидировать подводные ДРГ тренировались большие десантные корабли ЧФ. В самом Севастополе регулярно проходят тренировки флота. Военные отрабатывают стрельбы и мероприятия по противодиверсионной борьбе. Во избежание искажения информации и паники о том, что в городе будут слышны взрывы, о тренировках заранее предупреждает губернатор города Михаил Развожаев. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил артполку в Крыму звание гвардейскогоВсероссийские соревнования снайперов в Крыму - фоторепортажШесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, новости, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя