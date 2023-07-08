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Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном море - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном море
Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном море - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном море
Экипажи морских тральщиков Черноморского флота отработали постановку и уничтожение мин, а также проведение кораблей через заминированный противником участок в... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T12:51
2023-07-08T12:51
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
черное море
новости
учения
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Экипажи морских тральщиков Черноморского флота отработали постановку и уничтожение мин, а также проведение кораблей через заминированный противником участок в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ."Экипажи тральщиков Черноморского флота в составе корабельной тральной группы отработали противоминные действия в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.Кроме того, экипажи кораблей отработали уничтожение мин шнуровыми зарядами.В ведомстве отметили, что учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.В июне уничтожать противника артиллерийским огнем в море, устанавливать минные заграждения и ликвидировать подводные ДРГ тренировались большие десантные корабли ЧФ. В самом Севастополе регулярно проходят тренировки флота. Военные отрабатывают стрельбы и мероприятия по противодиверсионной борьбе. Во избежание искажения информации и паники о том, что в городе будут слышны взрывы, о тренировках заранее предупреждает губернатор города Михаил Развожаев. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил артполку в Крыму звание гвардейскогоВсероссийские соревнования снайперов в Крыму - фоторепортажШесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ
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армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, новости, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном море

Тральщики ЧФ потренировались проводить корабли и подлодки через минные заграждения

12:51 08.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМорские тральщики "Ковровец" (слева) и "Иван Голубец"
Морские тральщики Ковровец (слева) и Иван Голубец - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Экипажи морских тральщиков Черноморского флота отработали постановку и уничтожение мин, а также проведение кораблей через заминированный противником участок в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"Экипажи тральщиков Черноморского флота в составе корабельной тральной группы отработали противоминные действия в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учения, морские тральщики "Иван Голубец" и "Ковровец" осуществили совместную учебного постановку мин, после чего провели за собой корабли и подлодки, форсируя минное заграждение.
Кроме того, экипажи кораблей отработали уничтожение мин шнуровыми зарядами.
В ведомстве отметили, что учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
В июне уничтожать противника артиллерийским огнем в море, устанавливать минные заграждения и ликвидировать подводные ДРГ тренировались большие десантные корабли ЧФ.
В самом Севастополе регулярно проходят тренировки флота. Военные отрабатывают стрельбы и мероприятия по противодиверсионной борьбе. Во избежание искажения информации и паники о том, что в городе будут слышны взрывы, о тренировках заранее предупреждает губернатор города Михаил Развожаев.
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