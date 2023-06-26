https://crimea.ria.ru/20230626/v-sevastopole-chf-provodit-prakticheskie-strelby-1129647438.html
В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы
В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы - РИА Новости Крым, 26.06.2023
В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы
В Севастополе в понедельник вечером Черноморский флот будет проводить практические стрельбы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T19:50
2023-06-26T19:50
2023-06-26T19:50
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером Черноморский флот будет проводить практические стрельбы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он добавил, что в городе все спокойно.ренировки флота проходят в городе практически ежедневно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причинаВ Севастополе включилась сиренаВ Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, михаил развожаев, крым
В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы
В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионную тренировку
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером Черноморский флот будет проводить практические стрельбы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"На Южном молу, мысе Херсонес и в Стрелецкой бухте ориентировочно до 20.30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) с практической стрельбой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в городе все спокойно.
ренировки флота проходят в городе практически ежедневно.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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