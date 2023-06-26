Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230626/v-sevastopole-chf-provodit-prakticheskie-strelby-1129647438.html
В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы
В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы - РИА Новости Крым, 26.06.2023
В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы
В Севастополе в понедельник вечером Черноморский флот будет проводить практические стрельбы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T19:50
2023-06-26T19:50
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
михаил развожаев
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118961536_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_fd31372e8d853d20ef180b1bb2ecb02a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером Черноморский флот будет проводить практические стрельбы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он добавил, что в городе все спокойно.ренировки флота проходят в городе практически ежедневно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причинаВ Севастополе включилась сиренаВ Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118961536_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_ac76c1a4a6ffff705c4ffbd2eb709367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, михаил развожаев, крым
В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы

В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионную тренировку

19:50 26.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером Черноморский флот будет проводить практические стрельбы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

"На Южном молу, мысе Херсонес и в Стрелецкой бухте ориентировочно до 20.30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) с практической стрельбой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в городе все спокойно.
ренировки флота проходят в городе практически ежедневно.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причина
В Севастополе включилась сирена
В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
 
СевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаМихаил РазвожаевКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Пленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских
20:25Над Черным морем перехвачены три британских самолета
20:15Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад
20:02В Ростове горит крупнейший зоопарк России - животных эвакуируют
19:55Сбор урожая в условиях ЧС: на Херсонщине началась страда
19:50В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы
19:35Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работу
19:23Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно
19:19Что будет дальше с курсом доллара и рубля – прогноз экспертов
18:51Хуснуллин проконтролирует ремонт всех поврежденных вагнеровцами дорог
18:22В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА
17:58Спрос на наличность на юге России в субботу вырос на 70-80% - кабмин
17:39Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное дело
17:24Как мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров
17:05ВСУ потеряли 500 боевиков за сутки и иностранную военную технику
16:48Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после лечения
16:31Российские военные разгромили узел связи и ремонтную базу ВСУ
16:22Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров
16:08Как доехать из Симферополя в Геническ на автобусе – Минтранс РК
16:01Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направлениях
Лента новостейМолния