https://crimea.ria.ru/20230626/v-sevastopole-chf-provodit-prakticheskie-strelby-1129647438.html

В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы

В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы - РИА Новости Крым, 26.06.2023

В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы

В Севастополе в понедельник вечером Черноморский флот будет проводить практические стрельбы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T19:50

2023-06-26T19:50

2023-06-26T19:50

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

михаил развожаев

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером Черноморский флот будет проводить практические стрельбы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он добавил, что в городе все спокойно.ренировки флота проходят в городе практически ежедневно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причинаВ Севастополе включилась сиренаВ Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами

севастополь

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, михаил развожаев, крым