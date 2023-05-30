https://crimea.ria.ru/20230530/strelba-v-kamyshovoy-bukhte-sevastopolya--nazvana-prichina-1129071180.html

Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причина

Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причина - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причина

Стрельба в Камышовой бухте Севастополя во вторник днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T11:37

2023-05-30T11:37

2023-05-30T11:37

севастополь

михаил развожаев

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Стрельба в Камышовой бухте Севастополя во вторник днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Накануне в Севастополе прошли сразу две учебные тренировки военных. В первой половине дня расчеты отрабатывали стрельбы в Стрелецкой бухте, а вечером - на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантовНи одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – АксеновГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городе

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)