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Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причина - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причина
Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причина - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причина
Стрельба в Камышовой бухте Севастополя во вторник днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T11:37
2023-05-30T11:37
севастополь
михаил развожаев
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Стрельба в Камышовой бухте Севастополя во вторник днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Накануне в Севастополе прошли сразу две учебные тренировки военных. В первой половине дня расчеты отрабатывали стрельбы в Стрелецкой бухте, а вечером - на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантовНи одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – АксеновГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городе
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причина

Развожаев: звуки стрельбы в Камышовой бухте Севастополя – тренировка военных расчетов ППДО

11:37 30.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь летом
Севастополь летом - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Стрельба в Камышовой бухте Севастополя во вторник днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С 11:00 в районе Камышовой бухты флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение) с практической стрельбой. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне в Севастополе прошли сразу две учебные тренировки военных. В первой половине дня расчеты отрабатывали стрельбы в Стрелецкой бухте, а вечером - на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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