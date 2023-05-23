https://crimea.ria.ru/20230523/gromkie-zvuki-v-evpatorii--chto-proiskhodit-v-gorode-1128900259.html

Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городе

Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городе

В Евпатории во вторник пройдут учения силовых структур, поэтому в городе может быть громко. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T11:39

2023-05-23T11:39

2023-05-23T11:40

евпатория

крым

общество

безопасность республики крым и севастополя

учения

новости крыма

елена демидова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник пройдут учения силовых структур, поэтому в городе может быть громко. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова.До этого плановые учения силовиков проходили в Евпатории неделю назад, а также в начале мая и дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Глава города заранее предупреждала об этом горожан.Кроме того, накануне учения прошли и в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев также заблаговременно рассказал о предстоящих тренировках Черноморского флота на Северном молу.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В соответствии с указом президента в субъектах введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе работают боевые расчеты ЧФГромкие звуки в Евпатории – работают силовики

https://crimea.ria.ru/20230520/razvozhaev-oproverg-soobscheniya-o-vzryve-na-aerodrome-1128853740.html

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евпатория, крым, общество, безопасность республики крым и севастополя, учения, новости крыма, елена демидова