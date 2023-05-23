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Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городе
Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городе
В Евпатории во вторник пройдут учения силовых структур, поэтому в городе может быть громко. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T11:39
2023-05-23T11:40
евпатория
крым
общество
безопасность республики крым и севастополя
учения
новости крыма
елена демидова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник пройдут учения силовых структур, поэтому в городе может быть громко. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова.До этого плановые учения силовиков проходили в Евпатории неделю назад, а также в начале мая и дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Глава города заранее предупреждала об этом горожан.Кроме того, накануне учения прошли и в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев также заблаговременно рассказал о предстоящих тренировках Черноморского флота на Северном молу.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В соответствии с указом президента в субъектах введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе работают боевые расчеты ЧФГромкие звуки в Евпатории – работают силовики
https://crimea.ria.ru/20230520/razvozhaev-oproverg-soobscheniya-o-vzryve-na-aerodrome-1128853740.html
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евпатория, крым, общество, безопасность республики крым и севастополя, учения, новости крыма, елена демидова
Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городе

Громкие звуки в Евпатории связаны с учениями силовиков – власти

11:39 23.05.2023 (обновлено: 11:40 23.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник пройдут учения силовых структур, поэтому в городе может быть громко. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова.
"Уважаемые евпаторийцы! Сегодня планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки", - написала она в своем Telegram-канале.
До этого плановые учения силовиков проходили в Евпатории неделю назад, а также в начале мая и дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Глава города заранее предупреждала об этом горожан.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе
Кроме того, накануне учения прошли и в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев также заблаговременно рассказал о предстоящих тренировках Черноморского флота на Северном молу.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В соответствии с указом президента в субъектах введен средний уровень реагирования.
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ЕвпаторияКрымОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияНовости КрымаЕлена Демидова
 
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