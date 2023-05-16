https://crimea.ria.ru/20230516/gromkie-zvuki-v-evpatorii--rabotayut-siloviki-1128745393.html

Громкие звуки в Евпатории – работают силовики

Громкие звуки в Евпатории – работают силовики - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Громкие звуки в Евпатории – работают силовики

В Евпатории во вторник пройдут учения силовых структур. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова. РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T11:35

2023-05-16T11:35

2023-05-16T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник пройдут учения силовых структур. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова.До этого в Евпатории проходили плановые учения силовиков в начале мая и дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Глава города заранее предупреждала об этом горожан.Кроме того, накануне учения прошли и в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев также заблаговременно предупредил о предстоящих тренировках Черноморского флота на Северном молу и в Стрелецкой бухте.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет громко – в Евпатории тренируются силовикиЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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