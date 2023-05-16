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Громкие звуки в Евпатории – работают силовики - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Громкие звуки в Евпатории – работают силовики
Громкие звуки в Евпатории – работают силовики - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Громкие звуки в Евпатории – работают силовики
В Евпатории во вторник пройдут учения силовых структур. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T11:35
2023-05-16T11:35
евпатория
безопасность
крым
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
елена демидова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник пройдут учения силовых структур. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова.До этого в Евпатории проходили плановые учения силовиков в начале мая и дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Глава города заранее предупреждала об этом горожан.Кроме того, накануне учения прошли и в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев также заблаговременно предупредил о предстоящих тренировках Черноморского флота на Северном молу и в Стрелецкой бухте.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет громко – в Евпатории тренируются силовикиЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности
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Громкие звуки в Евпатории – работают силовики

Громкие звуки в Евпатории: власти просят горожан сохранять спокойствие

11:35 16.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник пройдут учения силовых структур. Об этом жителей и гостей города предупредила глава администрации Елена Демидова.
"Сегодня планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки", - написала она в своем Telegram-канале.
До этого в Евпатории проходили плановые учения силовиков в начале мая и дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Глава города заранее предупреждала об этом горожан.
Кроме того, накануне учения прошли и в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев также заблаговременно предупредил о предстоящих тренировках Черноморского флота на Северном молу и в Стрелецкой бухте.
В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.
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ЕвпаторияБезопасностьКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиНовости КрымаЕлена Демидова
 
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