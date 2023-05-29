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Звуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантов
Звуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Звуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантов
В понедельник вечером в Севастополе проходят тренировки военных с практической стрельбой. Так пояснил губернатор города Михаил Развожаев громкие звуки в... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T19:38
2023-05-29T19:38
2023-05-29T19:46
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в Севастополе проходят тренировки военных с практической стрельбой. Так пояснил губернатор города Михаил Развожаев громкие звуки в нескольких районах.Это уже вторая тренировка за день. Ранее, около 11:00, Развожаев сообщал, что звуки стрельбы в Стрелецкой бухте связаны с отработкой стрельбы в одной из воинских частей города.Накануне на Северной стороне в районе кинотеатра "Моряк" проходили тренировочные стрельбы военных. До этого на Северном молу и в бухте Казачья Черноморский флот провел тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – АксеновСтрельба в Севастополе: что происходит у кинотеатра "Моряк"Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море
https://crimea.ria.ru/20230520/razvozhaev-oproverg-soobscheniya-o-vzryve-na-aerodrome-1128853740.html
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество
Звуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантов
Развожаев: в Севастополе флот отрабатывает стрельбу в рамках борьбы с диверсиями
19:38 29.05.2023 (обновлено: 19:46 29.05.2023)