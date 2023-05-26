https://crimea.ria.ru/20230526/strelba-v-sevastopole-chto-proiskhodit-u-kinoteatra-moryak-1128975979.html

Стрельба в Севастополе: что происходит у кинотеатра "Моряк"

Стрельба в Севастополе: что происходит у кинотеатра "Моряк" - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Стрельба в Севастополе: что происходит у кинотеатра "Моряк"

Стрельба на Северной стороне Севастополя в пятницу днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T12:29

2023-05-26T12:29

2023-05-26T12:30

севастополь

михаил развожаев

учения

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Стрельба на Северной стороне Севастополя в пятницу днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Накануне на Северном молу и в бухте Казачья Черноморский флот провел тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Губернатор заранее предупредил об этом горожан и призвал их сохранять спокойствие.Как сообщалось, в пятницу в Саках пройдут учения дежурных сил и правоохранительных органов, поэтому могут быть перекрыты некоторые участки дорог. До этого тренировки силовиков также прошли и в Евпатории.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:По Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дорогиВ Севастополе слышна стрельба – РазвожаевГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городе

https://crimea.ria.ru/20230522/v-sevastopole-rabotayut-boevye-raschety-chf--1128892577.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости крыма, общество