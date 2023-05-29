https://crimea.ria.ru/20230529/v-streletskoy-bukhte-sevastopolya-zvuchat-zvuki-strelby-1129040710.html

В Стрелецкой бухте Севастополя слышны звуки стрельбы

В Стрелецкой бухте Севастополя слышны звуки стрельбы - РИА Новости Крым, 29.05.2023

В Стрелецкой бухте Севастополя слышны звуки стрельбы

Стрельба в Стрелецкой бухте Севастополя в понедельник днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T11:36

2023-05-29T11:36

2023-05-29T11:47

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Стрельба в Стрелецкой бухте Севастополя в понедельник днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города доверять только официальным источникам информации.Накануне на Северной стороне в районе кинотеатра "Моряк" проходили тренировочные стрельбы военных. До этого на Северном молу и в бухте Казачья Черноморский флот провел тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба – РазвожаевГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городеВ Севастополе работают боевые расчеты ЧФ

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крым

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севастополь, крым, михаил развожаев, новости, армия и флот, черноморский район, новости крыма