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В Стрелецкой бухте Севастополя слышны звуки стрельбы
В Стрелецкой бухте Севастополя слышны звуки стрельбы - РИА Новости Крым, 29.05.2023
В Стрелецкой бухте Севастополя слышны звуки стрельбы
Стрельба в Стрелецкой бухте Севастополя в понедельник днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T11:36
2023-05-29T11:36
2023-05-29T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Стрельба в Стрелецкой бухте Севастополя в понедельник днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города доверять только официальным источникам информации.Накануне на Северной стороне в районе кинотеатра "Моряк" проходили тренировочные стрельбы военных. До этого на Северном молу и в бухте Казачья Черноморский флот провел тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба – РазвожаевГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городеВ Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
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В Стрелецкой бухте Севастополя слышны звуки стрельбы
Развожаев: звуки стрельбы в Стрелецкой бухте Севастополя – тренировка военных
11:36 29.05.2023 (обновлено: 11:47 29.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Стрельба в Стрелецкой бухте Севастополя в понедельник днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С 11:00 в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей проходят тренировочные стрельбы военных. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей и гостей города доверять только официальным источникам информации.
Накануне на Северной стороне в районе кинотеатра "Моряк" проходили тренировочные стрельбы
военных. До этого на Северном молу и в бухте Казачья Черноморский флот провел тренировку
расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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