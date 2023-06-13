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Соревнования снайперов в Крыму: как это было - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230613/sorevnovaniya-snayperov-v-krymu-kak-eto-bylo-1129351699.html
Соревнования снайперов в Крыму: как это было - фоторепортаж
Соревнования снайперов в Крыму: как это было - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Соревнования снайперов в Крыму: как это было - фоторепортаж
В Крыму прошли всероссийские соревнования по стрельбе из снайперской винтовки "Меткий стрелок-1600" и "Меткий стрелок-3200". В них приняли участие 30 команд из... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T17:10
2023-06-13T18:03
фотоленты
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крым
всероссийские соревнования снайперов "меткий стрелок"
перевальное
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В Крыму прошли всероссийские соревнования по стрельбе из снайперской винтовки "Меткий стрелок-1600" и "Меткий стрелок-3200". В них приняли участие 30 команд из разных регионов России. Как это было - смотрите фоторепортаж РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На остановках в Севастополе появились портреты героев СВОПозывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за МариупольВ Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ
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фото, крым, всероссийские соревнования снайперов "меткий стрелок", перевальное, новости крыма, соревнования
Соревнования снайперов в Крыму: как это было - фоторепортаж

На полигоне в Крыму прошли Всероссийские соревнования снайперов "Меткий стрелок" - фото

17:10 13.06.2023 (обновлено: 18:03 13.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевCпортивно-охотничьи соревнования "Меткий стрелок 1600/3200 метров"
Cпортивно-охотничьи соревнования Меткий стрелок 1600/3200 метров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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В Крыму прошли всероссийские соревнования по стрельбе из снайперской винтовки "Меткий стрелок-1600" и "Меткий стрелок-3200". В них приняли участие 30 команд из разных регионов России. Как это было - смотрите фоторепортаж РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦель таких соревнований – совершенствование навыков на таких дистанциях, как 1600 и 3200 метров
Cпортивно-охотничьи соревнования Меткий стрелок 1600/3200 метров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Цель таких соревнований – совершенствование навыков на таких дистанциях, как 1600 и 3200 метров
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ этом виде спорта стрельба ведется из снайперских винтовок среднего и крупного калибра с болтовой или ручной перезарядкой
Cпортивно-охотничьи соревнования Меткий стрелок 1600/3200 метров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В этом виде спорта стрельба ведется из снайперских винтовок среднего и крупного калибра с болтовой или ручной перезарядкой
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКаждая команда состоит из стрелка и корректировщика
Cпортивно-охотничьи соревнования Меткий стрелок 1600/3200 метров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Каждая команда состоит из стрелка и корректировщика
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПопадание засчитывается, когда его подтверждает как главный судья с командного пункта, так и судья на рубеже
Cпортивно-охотничьи соревнования Меткий стрелок 1600/3200 метров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Попадание засчитывается, когда его подтверждает как главный судья с командного пункта, так и судья на рубеже
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев70% участников – кадровые военные, а остальные могут ими стать в любой момент, лица участников снимать нельзя
Cпортивно-охотничьи соревнования Меткий стрелок 1600/3200 метров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
70% участников – кадровые военные, а остальные могут ими стать в любой момент, лица участников снимать нельзя
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФамилии участников, номера винтовок и любого другого снаряжения засекречены
Cпортивно-охотничьи соревнования Меткий стрелок 1600/3200 метров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Фамилии участников, номера винтовок и любого другого снаряжения засекречены
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолигонов с такими дистанциями в России не так много, подобных соревнований – единицы
Cпортивно-охотничьи соревнования Меткий стрелок 1600/3200 метров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Полигонов с такими дистанциями в России не так много, подобных соревнований – единицы
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСистема видеоконтроля - одна из самых лучших в стране. Состоит из двух видеокамер, за каждой видеокамерой на командном пункте оператор, следящий за попаданием
Cпортивно-охотничьи соревнования Меткий стрелок 1600/3200 метров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Система видеоконтроля - одна из самых лучших в стране. Состоит из двух видеокамер, за каждой видеокамерой на командном пункте оператор, следящий за попаданием
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ первый день команды соревновались в стрельбе на дистанции до 1600 метров: первая мишень была установлена на расстоянии километра, каждая последующая на сто метров дальше
Cпортивно-охотничьи соревнования Меткий стрелок 1600/3200 метров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В первый день команды соревновались в стрельбе на дистанции до 1600 метров: первая мишень была установлена на расстоянии километра, каждая последующая на сто метров дальше
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВо второй день участники состязались в стрельбе на дистанции до 3200 метров. Начинали с 1400, и каждая последующая мишень устанавливалась дальше на 300 метров
Cпортивно-охотничьи соревнования Меткий стрелок 1600/3200 метров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Во второй день участники состязались в стрельбе на дистанции до 3200 метров. Начинали с 1400, и каждая последующая мишень устанавливалась дальше на 300 метров
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ФотолентыФотоКрымВсероссийские соревнования снайперов "Меткий стрелок"ПеревальноеНовости КрымаСоревнования
 
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