https://crimea.ria.ru/20230613/sorevnovaniya-snayperov-v-krymu-kak-eto-bylo-1129351699.html

Соревнования снайперов в Крыму: как это было - фоторепортаж

Соревнования снайперов в Крыму: как это было - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Соревнования снайперов в Крыму: как это было - фоторепортаж

В Крыму прошли всероссийские соревнования по стрельбе из снайперской винтовки "Меткий стрелок-1600" и "Меткий стрелок-3200". В них приняли участие 30 команд из... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T17:10

2023-06-13T17:10

2023-06-13T18:03

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крым

всероссийские соревнования снайперов "меткий стрелок"

перевальное

новости крыма

соревнования

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В Крыму прошли всероссийские соревнования по стрельбе из снайперской винтовки "Меткий стрелок-1600" и "Меткий стрелок-3200". В них приняли участие 30 команд из разных регионов России. Как это было - смотрите фоторепортаж РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На остановках в Севастополе появились портреты героев СВОПозывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за МариупольВ Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ

крым

перевальное

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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