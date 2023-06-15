https://crimea.ria.ru/20230615/desantnye-korabli-chf-otrabotali-gruppovye-strelby-po-protivniku-v-more-1129411206.html
Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море
Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море
Экипажи трех больших десантных кораблей Черноморского флота потренировались вместе уничтожать противника артиллерийским огнем в море, а также устанавливать... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T16:49
2023-06-15T16:49
2023-06-15T16:49
новости крыма
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Экипажи трех больших десантных кораблей Черноморского флота потренировались вместе уничтожать противника артиллерийским огнем в море, а также устанавливать минные заграждения и ликвидировать подводные ДРГ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.В учебных стрельбах приняли участие моряки больших десантных кораблей "Цезарь Куников", "Ямал" и "Орск". Тренировки прошли на морских полигонах в акватории Черного моря.Также моряки потренировались уничтожать плавающие мины и ликвидировать подводных диверсантов из гранатометов, подводных пистолетов и автоматов.Уточняется, что зачетное тактическое учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота на летний период обучения.Ранее, в апреле, корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму в рамках учений. В том же месяце в Севастополе открыли памятную доску погибшему на Мариупольском направлении в зоне СВО командиру корабля ЧФ "Цезарь Куников", капитану 3 ранга Александру Чирве. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флотаВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФАтака 9 беспилотников на Крым: что известно
https://crimea.ria.ru/20230512/chernomorskiy-flot-usilil-zaschitu-kryma-ot-atak-bespilotnikov-vsu-1128679016.html
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новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости
Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море
Три больших десантных корабля ЧФ отработали стрельбы и уничтожение диверсантов в море