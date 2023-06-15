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Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море
Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море
Экипажи трех больших десантных кораблей Черноморского флота потренировались вместе уничтожать противника артиллерийским огнем в море, а также устанавливать... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T16:49
2023-06-15T16:49
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Экипажи трех больших десантных кораблей Черноморского флота потренировались вместе уничтожать противника артиллерийским огнем в море, а также устанавливать минные заграждения и ликвидировать подводные ДРГ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.В учебных стрельбах приняли участие моряки больших десантных кораблей "Цезарь Куников", "Ямал" и "Орск". Тренировки прошли на морских полигонах в акватории Черного моря.Также моряки потренировались уничтожать плавающие мины и ликвидировать подводных диверсантов из гранатометов, подводных пистолетов и автоматов.Уточняется, что зачетное тактическое учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота на летний период обучения.Ранее, в апреле, корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму в рамках учений. В том же месяце в Севастополе открыли памятную доску погибшему на Мариупольском направлении в зоне СВО командиру корабля ЧФ "Цезарь Куников", капитану 3 ранга Александру Чирве. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флотаВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФАтака 9 беспилотников на Крым: что известно
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новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости
Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море

Три больших десантных корабля ЧФ отработали стрельбы и уничтожение диверсантов в море

16:49 15.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Цезарь Куников"
Большой десантный корабль Цезарь Куников - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Экипажи трех больших десантных кораблей Черноморского флота потренировались вместе уничтожать противника артиллерийским огнем в море, а также устанавливать минные заграждения и ликвидировать подводные ДРГ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
В учебных стрельбах приняли участие моряки больших десантных кораблей "Цезарь Куников", "Ямал" и "Орск". Тренировки прошли на морских полигонах в акватории Черного моря.
"Экипажи БДК выполнили одиночные и групповые артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, а также осуществили постановку учебных минных заграждений на маршрутах возможных действий сил условного противника", – рассказали в ведомстве.
Также моряки потренировались уничтожать плавающие мины и ликвидировать подводных диверсантов из гранатометов, подводных пистолетов и автоматов.
Уточняется, что зачетное тактическое учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота на летний период обучения.
Ранее, в апреле, корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму в рамках учений. В том же месяце в Севастополе открыли памятную доску погибшему на Мариупольском направлении в зоне СВО командиру корабля ЧФ "Цезарь Куников", капитану 3 ранга Александру Чирве.
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