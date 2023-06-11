https://crimea.ria.ru/20230611/vsu-atakovali-bezekipazhnymi-katerami-korabl-chernomorskogo-flota-1129318628.html
ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота
ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота - РИА Новости Крым, 11.06.2023
ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота
ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль ЧФ "Приазовье", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T14:24
2023-06-11T14:24
2023-06-11T14:53
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
корабль черноморского флота "приазовье"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль ЧФ "Приазовье", сообщает Минобороны РФ.Пострадавших нет, боевой корабль повреждений не получил. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что украинские военные пытались атаковать российский корабль "Иван Хурс", который также обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Тогда все морские беспилотники были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУПатрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), корабль черноморского флота "приазовье"
ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота
Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами
14:24 11.06.2023 (обновлено: 14:53 11.06.2023)