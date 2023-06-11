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ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота
ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота - РИА Новости Крым, 11.06.2023
ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота
ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль ЧФ "Приазовье", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T14:24
2023-06-11T14:53
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
корабль черноморского флота "приазовье"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль ЧФ "Приазовье", сообщает Минобороны РФ.Пострадавших нет, боевой корабль повреждений не получил. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что украинские военные пытались атаковать российский корабль "Иван Хурс", который также обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Тогда все морские беспилотники были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУПатрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море
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министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), корабль черноморского флота "приазовье"
ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота

Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами

14:24 11.06.2023 (обновлено: 14:53 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСредний разведывательный корабль Черноморского флота "Приазовье". Архивное фото
Средний разведывательный корабль Черноморского флота Приазовье. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль ЧФ "Приазовье", сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня около 1 часа 30 минут по московскому времени времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря", сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пострадавших нет, боевой корабль повреждений не получил. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что украинские военные пытались атаковать российский корабль "Иван Хурс", который также обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Тогда все морские беспилотники были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.
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Министерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Корабль Черноморского флота "Приазовье"
 
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