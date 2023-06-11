https://crimea.ria.ru/20230611/vsu-atakovali-bezekipazhnymi-katerami-korabl-chernomorskogo-flota-1129318628.html

ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота

ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота - РИА Новости Крым, 11.06.2023

ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота

ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль ЧФ "Приазовье", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T14:24

2023-06-11T14:24

2023-06-11T14:53

министерство обороны рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

корабль черноморского флота "приазовье"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль ЧФ "Приазовье", сообщает Минобороны РФ.Пострадавших нет, боевой корабль повреждений не получил. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что украинские военные пытались атаковать российский корабль "Иван Хурс", который также обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Тогда все морские беспилотники были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУПатрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), корабль черноморского флота "приазовье"