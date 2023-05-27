https://crimea.ria.ru/20230527/kiev-pytalsya-atakovat-ivana-khursa-pod-prikrytiem-tumana---ekipazh-1129006779.html

Туман и атака дронов на корабль "Иван Хурс" – как это было

Туман и атака дронов на корабль "Иван Хурс" – как это было - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Туман и атака дронов на корабль "Иван Хурс" – как это было

При попытке атаки на российский корабль "Иван Хурс" украинские военные воспользовались условиями плохой видимости из-за тумана, следует из опубликованного видео РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T15:24

2023-05-27T15:24

2023-05-27T15:32

сво

министерство обороны рф

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

беспилотник (дрон)

газопровод "турецкий поток"

газопровод "голубой поток"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. При попытке атаки на российский корабль "Иван Хурс" украинские военные воспользовались условиями плохой видимости из-за тумана, следует из опубликованного видео Минобороны России.По словам члена экипажа катера сержанта Максима Панежина, когда обнаружили первый дрон, была очень плохая видимость. Он быстро шел на корабль. Экипаж стал стрелять по морскому беспилотнику, после чего остальные катера-дроны попытались уйти из-под огня наших военных.Когда первый беспилотник был уничтожен, после взрыва туман рассеялся и экипаж легко обнаружил остальные дроны, уточнил мичман Евгений Щерба.Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке атаки катерами-дронами на корабль ЧФ России "Иван Хурс", который в Турции обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Как уточнили в ведомстве, все морские беспилотники были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.В пятницу в российском военном ведомстве заявили, что "Иван Хурс" прибыл в Севастополь для пополнения запасов, после чего отправится для выполнения поставленных задач.Члены экипажа корабля "Иван Хурс", ликвидировавшие угрозу атаки украинских морских дронов, будут представлены к боевым государственным наградам, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ Проект исторической реплики брига "Меркурий" в Севастополе почти готовПатрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море

https://crimea.ria.ru/20230526/korabl-razvedchik-ivan-khurs-vernulsya-v-sevastopol-1128997984.html

севастополь

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сво, министерство обороны рф, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (дрон), газопровод "турецкий поток", газопровод "голубой поток"