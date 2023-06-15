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Атака 9 беспилотников на Крым: что известно - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Атака 9 беспилотников на Крым: что известно
Атака 9 беспилотников на Крым: что известно - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Атака 9 беспилотников на Крым: что известно
За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T06:35
2023-06-15T09:04
крым
беспилотник (бпла, дрон)
сергей аксенов
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он напомнил о необходимости соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 6 июня в восточной части Крыма средствами РЭБ был заглушен и посажен вражеский БПЛА, 4 июня над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять вражеских дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Беспилотники были снабжены взрывчаткой. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - АксеновБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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крым, беспилотник (бпла, дрон), сергей аксенов, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Атака 9 беспилотников на Крым: что известно

Аксенов: 9 дронов над Крымом - 6 сбито, 3 заглушено, один - сдетонировал

06:35 15.06.2023 (обновлено: 09:04 15.06.2023)
 
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат
© LUDOVIC MARIN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один из них сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Он напомнил о необходимости соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 6 июня в восточной части Крыма средствами РЭБ был заглушен и посажен вражеский БПЛА, 4 июня над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять вражеских дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Беспилотники были снабжены взрывчаткой. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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