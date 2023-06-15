https://crimea.ria.ru/20230615/ataka-9-bespilotnikov-na-krym-chto-izvestno-1129395073.html

Атака 9 беспилотников на Крым: что известно

Атака 9 беспилотников на Крым: что известно - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Атака 9 беспилотников на Крым: что известно

За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T06:35

2023-06-15T06:35

2023-06-15T09:04

крым

беспилотник (бпла, дрон)

сергей аксенов

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он напомнил о необходимости соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 6 июня в восточной части Крыма средствами РЭБ был заглушен и посажен вражеский БПЛА, 4 июня над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять вражеских дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Беспилотники были снабжены взрывчаткой. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - АксеновБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беспилотник (бпла, дрон), сергей аксенов, происшествия, всу (вооруженные силы украины)