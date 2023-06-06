https://crimea.ria.ru/20230606/nad-krymom-reb-zaglushili-i-posadili-vrazheskiy-dron-1129226545.html

Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон

Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон

Вечером во вторник российские средства радиоэлектронной борьбы посадили вражеский беспилотник в восточной части Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T21:23

2023-06-06T21:23

2023-06-06T21:35

крым

сергей аксенов

беспилотник (дрон)

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Вечером во вторник российские средства радиоэлектронной борьбы посадили вражеский беспилотник в восточной части Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он обратился к жителям и гостям Крыма с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 4 июня над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять вражеских дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Беспилотники были снабжены взрывчаткой. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - АксеновБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, беспилотник (дрон), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество