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Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон
Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон
Вечером во вторник российские средства радиоэлектронной борьбы посадили вражеский беспилотник в восточной части Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T21:23
2023-06-06T21:35
крым
сергей аксенов
беспилотник (дрон)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Вечером во вторник российские средства радиоэлектронной борьбы посадили вражеский беспилотник в восточной части Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он обратился к жителям и гостям Крыма с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 4 июня над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять вражеских дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Беспилотники были снабжены взрывчаткой. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - АксеновБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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крым, сергей аксенов, беспилотник (дрон), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон

Аксенов: над восточным Крымом средства РЭБ заглушили и посадили вражеский беспилотник

21:23 06.06.2023 (обновлено: 21:35 06.06.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСредства РЭБ заглушили вражеский беспилотник над Крымом
Средства РЭБ заглушили вражеский беспилотник над Крымом
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Вечером во вторник российские средства радиоэлектронной борьбы посадили вражеский беспилотник в восточной части Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он обратился к жителям и гостям Крыма с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 4 июня над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять вражеских дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Беспилотники были снабжены взрывчаткой. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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КрымСергей АксеновБеспилотник (дрон)ПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
21:27Главные события и заявления дня: 6 июня
21:23Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон
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