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Севастополь атаковали беспилотники - что известно - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Севастополь атаковали беспилотники - что известно
Севастополь атаковали беспилотники - что известно - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Севастополь атаковали беспилотники - что известно
В ночь на 25 мая в Севастополе отражена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T08:19
2023-05-25T08:32
севастополь
михаил развожаев
крым
беспилотник (дрон)
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
украина
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 25 мая в Севастополе отражена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки. После начала СВО Республика Крым и Севастополь периодически подвергаются атакам беспилотников и со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В обоих субъектах полуострова, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. Читайте также на РИА Новости Крым: 22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников Над Крымом сбили два беспилотника - Аксенов
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, крым, беспилотник (дрон), безопасность, безопасность республики крым и севастополя, украина, происшествия, новости крыма
Севастополь атаковали беспилотники - что известно

Развожаев: российские силы отразили беспилотную атаку на Севастополь

08:19 25.05.2023 (обновлено: 08:32 25.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, памятник затопленным кораблям
Севастополь, памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 25 мая в Севастополе отражена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ", - написал глава города в своем Telegram-канале.
По его данным, никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки. После начала СВО Республика Крым и Севастополь периодически подвергаются атакам беспилотников и со стороны моря.
По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.
Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В обоих субъектах полуострова, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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