https://crimea.ria.ru/20230525/sevastopol-atakovali-bespilotniki---chto-izvestno-1128948645.html

Севастополь атаковали беспилотники - что известно

Севастополь атаковали беспилотники - что известно - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Севастополь атаковали беспилотники - что известно

В ночь на 25 мая в Севастополе отражена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T08:19

2023-05-25T08:19

2023-05-25T08:32

севастополь

михаил развожаев

крым

беспилотник (дрон)

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

украина

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120710960_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ca101c6393c70cc2f020370515f8c615.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 25 мая в Севастополе отражена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки. После начала СВО Республика Крым и Севастополь периодически подвергаются атакам беспилотников и со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В обоих субъектах полуострова, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. Читайте также на РИА Новости Крым: 22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников Над Крымом сбили два беспилотника - Аксенов

севастополь

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, крым, беспилотник (дрон), безопасность, безопасность республики крым и севастополя, украина, происшествия, новости крыма